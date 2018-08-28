亞運桌球》神童林昀儒擊敗王楚欽 台灣男團仍不敵中國奪銅

林昀儒替拿下台灣第一點。（資料照，取自國際桌總官網）

〔體育中心／綜合報導〕台灣桌球男團四強戰碰到勁敵中國，僅靠林昀儒在第三點擊敗王楚欽拿下一勝，但老將莊智淵、陳建安都無力抵抗球王樊振東，終場1：3落敗，仍進帳一銅。

六屆亞運老將莊智淵打頭陣，首點遇到世界排名第4的林高遠，過去雙方兩度過招，皆是林高遠獲勝。此戰莊智淵仍無法突破林高遠球路，6：11、8：11、3：11，敗下陣來。

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世界排名第30的陳建安，第二點強碰當今世界球王樊振東，陳建安曾於去年亞洲盃拿下對戰首勝，今每局皆精采拉鋸，可惜陳建安欠缺臨門一腳，9：11、8：11、10：12，直落三丟掉次點。

台灣最後希望寄託在年僅17歲的林昀儒身上，8月世界排名衝上生涯新高36名，此戰遭遇中國新生代好手、年齡也僅18歲王楚欽，林昀儒前兩局精彩以11：9、14：12，取得局數2：0領先，第三局王楚欽改變打法，11：3扳回一城，所幸林昀儒及時回穩，第四局再以11：9獲勝，拿下台灣第一點。

第四點中國再度推出王牌樊振東，台灣一哥莊智淵努力苦撐，但最終仍以4：11、10：12、4：11吞敗，無緣晉級決賽。

莊智淵。（資料照，取自國際桌總官網）

陳建安。（資料照，記者黃志源攝）