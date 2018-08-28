亞運羽球Live》「地獄主場」三局苦戰 周天成雖敗猶榮

第一局 第二局 第三局 周天成 18 22 15 克里斯提 21 20 21

第三局

關鍵最末局，兩人你來我往互不相讓，不過周天成連續兩次失誤，讓克里斯提取得4：2領先，小天仍緊追靠著對手的失誤追成4平，幾次失誤卻還是讓克里斯提連拿4分，雖然處於劣勢，小天還是展現出精湛的球技慢慢追分，可惜幾波回擊出界讓對手取得11：7領先。

短暫休息後，小天體力明顯下滑，讓克里斯提有機可趁，打出一波小高潮以17：9領先，但小天仍不願意放棄連追4分，但連兩次回擊出界又讓對手逮到機會，搶下局末點，最後以15：21不敵對手克里斯提，但仍為台灣拿下亞運首面銀牌。

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第二局

次局回來，周天成重整旗鼓率先取得2：1領先，克里斯提雖緊咬不放，但小天重新掌握好節奏取得7：4領先，克里斯提雖然追回一分，不過接下來發生多次失誤，讓小天連拿續得分取得11：8領先。

休息過後，克里斯提還是利用在網前的調動追回2分，不過小天騰空跳殺再度要回2分領先，加上克里斯提上拍失誤，小天慢慢拉開比分差距以16：11領先，不過接下來回擊出界讓克里斯提追回2分，但小天還是掌握節奏，等待對方失誤的機會，並成功搶下局末點，但克里斯提卻靠著幾顆幸運球，再度追了上來，並趁機化解小天局點，不過周天成不氣餒，連下兩城拿下第二局。

第一局

首局開打，兩邊成五五波但在5：5平手時，周天成被克里斯提連得3分，不過小天仍然展握好自己的節奏又將比數追平，不過克里斯提靠著在網前的幾波壓迫攻勢，一度取得13：8，但小天還是穩扎穩打始終將比數緊咬，兩次精彩殺球加上對手回擊失誤，小天再度追成15平，不過克里斯提在滿場主場觀眾的聲援下連拿5分，率先搶下局末點，小天雖然連追2分，但回擊出界，讓克里斯提以21：18先搶下第一局。

賽前報導

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕世界排名第6台灣羽球一哥周天成，昨在亞運男單4強頂住地主球迷一面倒加油及賽末點出現等壓力，以16：21、23：21、21：17逆轉印尼名將金廷，搶下我亞運羽球男單首張金牌戰門票。小天今下午1點與另一地主好手克里斯提爭金。