MLB》雖季後賽機會渺茫 巨人擊敗國西王者（影音）

史崔克蘭收下本季第16次救援成功。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在舊金山的比賽，響尾蛇與巨人上演一場低比分的投手戰，最後巨人靠著適時的全壘打出現及投手群完美表現，以2：0完封響尾蛇。

巨人先發投手史崔頓（Chris Stratton）整場壓制響尾蛇打線，投滿8局沒送出任何保送，僅被打5支安打，還有6次三振。出色的發揮之下也讓他拿下賽季個人的第9勝。

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響尾蛇今天派出的是今年成績優異的孔賓（Patrick Corbin），整場繳出七局好投，僅被打4支安打，還送出9次三振。但是在第二局兩出局一壘有人時被Steven Duggar擊出右外野方向兩分打點全壘打，這也是響尾蛇今天唯一一局失掉分數。

響尾蛇今天全隊僅3人擊出過安打，其中有3支都是開路先鋒傑伊（Jon Jay）包辦。最後一局雖然壘上有兩名跑者，不過阿米德（Nick Ahmed）擊出飛球被接殺形成最後一個出局數，讓史崔克蘭（Hunter Strickland）完成救援任務。

這場比賽完響尾蛇戰績來到72勝59敗，在國家聯盟排名第四。不過同日洛磯也輸給了天使，讓響尾蛇還是在國聯西區稱王，依然握有一場的勝差在手。