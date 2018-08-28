亞運》力抗「魔鬼主場」 周天成苦戰三局雖敗猶榮拿首面銀牌

周天成不敵克里斯提奪銀，寫下台灣亞運羽球男單的最佳成績。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕世界排名第6台灣羽球一哥周天成今天在雅加達巨港亞運男單金牌戰，以18：21、22：20、15：21不敵世界排名12印尼克里斯提，小天這面銀牌仍是我男單最佳成績。

克里斯提在首輪扳倒第一種子、世界排名第2中國好手石與奇後氣勢高漲，昨於4強以3局氣走日本名將西本拳太，成為自陶菲克2006年杜哈亞運後，首位勇闖亞運男單決賽的印尼選手。

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此外，羽球是印尼國球，能容納約7200人GBK羽球館中，每日皆湧入爆滿地主球迷，他們會聲嘶力竭為地主選手加油，使各國好手被迫接受震耳欲聾的聲浪。

周天成昨克服「魔鬼主場」三局逆轉印尼一哥金廷晉級金牌戰，但對他不利消息還有，克里斯提儼然剋星，過去4次交手，小天全敗。

周天成、克里斯提經多次平手，克里斯提以11：4攻勢，最多取得5分領先，而小天雖拉出8：2，一度16：15領先，卻被對手連趕5分，讓克里斯提獲5賽末點，小天雖奮力化解2個，卻因殺球出界被地主先馳得點。

周天成次局前段最多有5分領先，即使克里斯提追到2分差，但小天打出6：2攻勢，期間連拿4分，隨後也有4個局末點，但克里斯提包括幸運翻網球在內，竟化解危機，所幸周天成以一記直線殺球拿到第5個局末，再靠對手回球掛網，將戰局逼入決勝局。

周天成末局在4：4後，被對手拉開領先差距，即使後段試圖追分，仍難以再演逆轉秀，最終就苦戰三局落敗，但小天這面銀牌，仍是我在亞運羽球男單的最佳成績。

羽球男單頒獎，周天成奪銀，寫下台灣亞運羽球男單的最佳成績。（特派記者林正堃攝）

印尼地主選手克里斯提奪金，賽後慶祝脫衣。（特派記者林正堃攝）

周天成不敵克里斯提奪銀，寫下台灣亞運羽球男單的最佳成績。（特派記者林正堃攝）

周天成奪銀，寫下台灣亞運羽球男單的最佳成績。（特派記者林正堃攝）

周天成與地主選手克里斯提力戰三局。（特派記者林正堃攝）