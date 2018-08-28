亞運棒球》昔日職棒逃兵 如今台灣抗韓爭金靠他們

2018/08/28 14:46

以業餘球員主力的台灣隊，首戰擊敗南韓。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球台灣取得2連勝，其中前天首戰以2:1擊敗強敵南韓，能以業餘球員主力，扳倒全隊都是職業球星的南韓，這一勝相當可貴。

更可貴的是，台灣隊17名業餘球員，每個人背後都有屬於自己的故事，不同的故事、同一個信念，將他們的心緊緊繫在一起，即使沒有在職業舞台揮灑球技，依然能在業餘球界和國際舞台發光發熱，能否強勢奪金，值得關注。

台灣隊這17名業餘球員當中，過半不曾報名中職選秀，包括「抗韓英雄」吳昇峰，「新台灣守護神」王政浩，中繼有功的左投王宗豪，這3名投手在亞運台韓大戰，聯手封鎖南韓破2億台幣的重金打線，是台灣隊能贏球的大功臣。

另外，台灣隊先發二、三壘手蕭帛庭、陳偉志，先發捕手黃佳瑋，投手黃健隆、蔡偉凡，以及外野手陳孝允，他們也都沒有報名參加過中職選秀，這屆亞運這9名球員幾乎就是台灣隊骨幹。

左投唐嘉駿、捕手陳瑞慕、內野手林瀚和隊長林加祐，雖曾投入中職選秀，也有職業球團指名，但最終因各種因素沒加盟。

至於今天對印尼的先發投手林宇祥，開路先鋒戴如量，內外野都可守的「工具人」林祖傑，3人投入中職選秀卻落選；姜建銘最特別，曾旅日、也打過中職，一度放棄打球，後來重拾熱情，棄投從打另覓一片天，是史上唯一一位曾在亞運兩度擊敗南韓的台灣球員。

台灣教頭許順益不只一次提到，這屆亞運台灣這一批業餘球員，很多都是職棒逃兵，具有打職棒的實力，各種原因讓他們留在業餘球界發展，是一股不容忽視的力量。

★亞運台灣隊17名業餘球員狀況

球員

守位

所屬球隊

狀況

吳昇峰

投手

合庫

不曾參加選秀

王政浩

投手

合庫

不曾參加選秀

黃健隆

投手

合庫

不曾參加選秀

蔡偉凡

投手

台電

不曾參加選秀

王宗豪

投手

台電

不曾參加選秀

黃佳瑋

捕手

合庫

不曾參加選秀

蕭帛庭

內野手

台電

不曾參加選秀

陳偉志

內野手

台電

不曾參加選秀

陳孝允

外野手

合庫

不曾參加選秀

唐嘉駿

投手

合庫

選秀有球團指名未加盟

陳瑞慕

捕手

台電

選秀有球團指名未加盟

林瀚

內野手

合庫

選秀有球團指名未加盟

林加祐

外野手

合庫

選秀有球團指名未加盟

林宇祥

投手

台北興富發

選秀落選

林祖傑

內野手

合庫

選秀落選

戴如量

外野手

台電

選秀落選

姜建銘

內野手

崇越隼鷹

職棒退役

 

相關關鍵字： 亞運 亞運棒球 2018雅加達亞運

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