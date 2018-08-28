亞運棒球》昔日職棒逃兵 如今台灣抗韓爭金靠他們

以業餘球員主力的台灣隊，首戰擊敗南韓。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球台灣取得2連勝，其中前天首戰以2:1擊敗強敵南韓，能以業餘球員主力，扳倒全隊都是職業球星的南韓，這一勝相當可貴。

更可貴的是，台灣隊17名業餘球員，每個人背後都有屬於自己的故事，不同的故事、同一個信念，將他們的心緊緊繫在一起，即使沒有在職業舞台揮灑球技，依然能在業餘球界和國際舞台發光發熱，能否強勢奪金，值得關注。

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台灣隊這17名業餘球員當中，過半不曾報名中職選秀，包括「抗韓英雄」吳昇峰，「新台灣守護神」王政浩，中繼有功的左投王宗豪，這3名投手在亞運台韓大戰，聯手封鎖南韓破2億台幣的重金打線，是台灣隊能贏球的大功臣。

另外，台灣隊先發二、三壘手蕭帛庭、陳偉志，先發捕手黃佳瑋，投手黃健隆、蔡偉凡，以及外野手陳孝允，他們也都沒有報名參加過中職選秀，這屆亞運這9名球員幾乎就是台灣隊骨幹。

左投唐嘉駿、捕手陳瑞慕、內野手林瀚和隊長林加祐，雖曾投入中職選秀，也有職業球團指名，但最終因各種因素沒加盟。

至於今天對印尼的先發投手林宇祥，開路先鋒戴如量，內外野都可守的「工具人」林祖傑，3人投入中職選秀卻落選；姜建銘最特別，曾旅日、也打過中職，一度放棄打球，後來重拾熱情，棄投從打另覓一片天，是史上唯一一位曾在亞運兩度擊敗南韓的台灣球員。

台灣教頭許順益不只一次提到，這屆亞運台灣這一批業餘球員，很多都是職棒逃兵，具有打職棒的實力，各種原因讓他們留在業餘球界發展，是一股不容忽視的力量。

★亞運台灣隊17名業餘球員狀況