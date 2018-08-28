MLB》全能！ 萊斯特牽制成功 還對「雷神」敲超前安（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今在主場擊敗大都會，王牌萊斯特（Jon Lester）完成6局優質先發，不但成功牽制打者，演出美技守備，還從「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）敲出2分打點的超前安打。

萊斯特前2局被大都會打回3分，3局下上場打擊，萊斯特用球棒討回公道，從大都會雷神手中，敲出2分打點的超前安打，幫助小熊以4：3要回領先。5局上萊斯特突破自我，直接將球傳進隊友手套，成功牽制保者，離壘過遠的羅沙里歐（Amed Rosario）被夾殺出局。

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6局上萊斯特演出美技守備，沒收投手前強襲球，抓下該局第3個出局數，萊斯特完成投球任務退場。小熊在7、8局搶分打破僵局，以7：4擊敗大都會，領先分區第二的紅雀來到4.5場勝差，為本季至今最多，投出本季第12次優質先發、此役表現全能的萊斯特無關勝敗。

瑞佐（Anthony Rizzo）此役5支3都是長打，包括2支二壘安打以及1發陽春砲，7局上打出直擊邊線的二壘安打，為瑞佐在小熊生涯第1000支安打。墨菲（Daniel Murphy）今天4支2另有1保送，加盟小熊後6戰全勝，累積27支11有2轟，期間打擊率4成07。

萊斯特表現全能，率小熊摘勝。（法新社）