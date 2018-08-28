足球》凱恩再現世界盃金靴風采 熱刺退曼聯收下三連勝

凱恩助球隊打破僵局。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第3輪的焦點大戰由「紅魔」曼聯坐鎮老特拉福球場（Old Trafford）迎戰熱刺，熱刺靠著世界盃金靴獎得主凱恩（Harry Kane）的頭錘進球與邊鋒盧卡斯（Lucas Moura）單場梅開二度，終場熱刺以3：0擊敗曼聯，收下開季三連勝。

下半場第50分鐘，熱刺邊衛特里皮爾（Kieran Trippier）開出角球，曼聯後防盯人不慎，讓凱恩頭錘破網，熱刺率先打破僵局。隨後第52分鐘，熱刺中場埃里克森（Christian Eriksen）右路傳中，禁區內的盧卡斯不停球直接起右腳射門破網，熱刺2球領先。

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比賽來到第84分鐘，盧卡斯再度展現個人技巧，中場帶球突然來個變向加速，讓曼聯後防措手不及，隨後殺入禁區起右腳勁射破網，個人單場梅開二度。終場熱刺就以3球之差擊退曼聯，不僅拿下聯賽三連勝，同時也讓紅魔相當難堪地開季前三場比賽僅拿下一勝。

賽後熱刺主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）表示：「這對我們來說是一場重要的勝利，我對球隊的表現很驕傲，在老特拉福要擊敗曼聯是個相當困難的任務。賽季才剛開始，我們必須保持這樣的好表現，並且繼續前進。」

英超前三輪踢完後，同樣三連勝的利物浦暫居榜首，熱刺、切爾西分別排在第2名與第3名，而曼聯則位居第13名。

盧卡斯單場梅開二度。（美聯社）

曼聯前三戰僅一勝，士氣低迷。（路透社）

凱恩與盧卡斯慶祝進球。（路透社）