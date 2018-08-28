台中學生好棒棒！暑假挑戰國際運動賽事笑擁10金盃。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中學生真是好棒棒！台中市各級學校運動團隊利用暑假出國參加運動賽事，共勇奪10冠，台中市長林佳龍肯定學生為國爭光；他並指出，台中市原定明年要舉辦東亞青年運動會，雖遭中國阻撓取消主辦權，但市府另已徵求並取得體育署的支持，將在明年暑假期間舉辦國際性的青年運動會賽事，讓年輕選手擁有比賽舞台。

教育局指出，暑假包括龍井國中與龍井國小參加「保加利亞．阿特蘭盃國際手球分齡錦標賽」，榮獲男生17歲組及男生13歲組冠軍，更跨校聯手勇奪15歲男生組冠軍桂冠；大甲國中赴「丹麥喬陵蘭國際手球分齡錦標賽」獲得男生14歲組金牌。

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立新國中則拿下「匈牙利．維茲瑞普國際手球分齡錦標賽」男生14歲組及12歲組雙料冠軍；大新國小女子手球隊則是爭得「瑞典．哥特堡國際手球分齡錦標賽」12歲組金牌。

國安國小跟黎明國小參加「丹麥．維爾比約盃國際足球分齡錦標賽」分獲男生13歲組及女生11歲組冠軍；龍峰國小則抱回「第五屆亞洲青少年巧固球錦標賽」女生12歲組冠軍盃，共笑擁10金盃。

林佳龍選在開學前鼓勵選手績優表現，肯定選手利用暑假出國比賽增廣見聞，更滿載而歸，成績令人驚豔。

林佳龍說，市府相當重視體育教育，除設立運動局專人專責與編列經費外，致力推動全民運動及專業項目比賽，透過比賽活動將台中市打造成為運動城市。

林佳龍另再提台中市原定明年要舉辦東亞青年運動會，但受到中國阻撓取消主辦權，市府進行申復後，同時已徵求並取得教育部體育署的支持，將在明年暑假期間舉辦國際性的青年運動會賽事，要讓年輕選手擁有比賽舞台。