「台灣最速男」楊俊瀚200公尺力拚金牌 今日賽事預告與轉播

楊俊瀚。（特派記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

亞運持續進行，晚間8點「台灣最速男」楊俊瀚將在男子200M決賽中登場，力拚金牌。拳擊方面，下午4點開始甘家葳與林郁婷將分別在男子75公斤/女子51公斤8強賽中出賽，自由車部分，台灣2位選手黃亭茵與李文昭都將出賽，請球迷們一起打開電視為台灣健兒加油囉！

大聯盟例行賽，早上8點由運動家客場挑戰太空人，運動家派出傑克森（Edwin Jackson ）先發，對上太空人的摩頓（Charlie Morton）。太空人近期狀況優異，處於6連勝，加上昨天擊敗運動家，目前在美聯西區領先運動家2.5場。不過摩頓上一場先發面對水手僅投5局就失6分，狀態仍有待觀察。

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中職方面，晚間6點35分由富邦悍將客場面對中信兄弟。悍將推出勝投王伍鐸掛帥先發，象隊則派出小將陳琥主投。悍將上週5場比賽拿下4勝，狀態逐漸復甦，今天伍鐸要尋求本季第12勝並帶領球隊拿下3連勝。而象隊目前在下半季暫居榜首，但僅領先獅隊1場勝差，對象隊來說場場比賽都是關鍵。

美網第三天，男單方面，球王納達爾（Rafael Nadal）、第3種子波特羅（Juan Martin del Potro）、穆雷（Andy Murray）與瓦林卡（Stan Wawrinka）都將出賽。女單部分，地主好手史蒂芬斯（Sloane Stephens）與大小威廉絲都將接力登場，喜愛網球的朋友們不要錯過囉！

亞運

10:00 自由車 愛爾達體育3台

10:00 田徑 愛爾達體育2台、公視3台

15:00 桌球 混雙團體賽 愛爾達體育2台

15:00 水上芭蕾 團體決賽 緯來體育

16:00 拳擊 八強賽 緯來體育

17:00 男足 越南@南韓 愛爾達體育1台

17:00 桌球混雙or柔道 緯來體育

19:30 田徑 緯來體育、愛爾達體育3台、公視3台

19:30 跳水 愛爾達體育1台

MLB例行賽

08:00 運動家@太空人 FOX體育2台

CPBL例行賽

18:35 富邦悍將@中信兄弟 緯來綜合台、愛爾達體育2台、CPBLTV、愛奇藝

NPB例行賽

16:55 養樂多@阪神 ELEVEN SPORTS1

17:00 樂天@西武 FOX體育

美網

23:00開始 FOX體育、FOX體育3台