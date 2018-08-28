亞運棒球Live》林加祐敲長打 台灣隊8：0領先印尼

2018/08/28 20:49

球隊

1

2

3

4

5

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7

8

9

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台灣

6

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0

1

 

 

 

 

 

8

8

0

印尼

0

0

0

 

 

 

 

 

 

0

1

1

第四

4局上，1出局後，姜建銘獲得保送，林加祐敲中、右外野二壘安打帶有1分打點。

第三局

3局下，台灣隊換林樺慶投球，2出局後，印尼開路先鋒Fabil敲出安打，但林樺慶三振下棒打者，3出局。

3局上，黃佳瑋敲二壘安打，蕭帛庭敲滾地球出局，二壘跑者上到三壘，林承飛敲高飛犧牲打再添分，申皓瑋平飛球出局。

第二局

2局下，台灣隊換投，陳柏豪接替投球，他讓對手三上三下。

2局上，姜建銘敲安，林加祐敲滾地球造成印尼三壘手接球失誤，詹子賢飛球出局，林祖傑敲平飛球遭到接殺，二壘跑者回壘不及，印尼二壘手踩壘包，完成另類雙殺。

第一局

1局下，林宇祥先投保送，之後他連續投出三次三振，3出局。

1局上，戴如量敲三壘安打，林瀚敲帶有1分打點的安打，台灣隊先馳得點。姜建銘敲飛球出局，林加祐獲得保送，詹子賢、陳偉志連敲長打，之後林承飛敲帶有2分打點的二壘安打。台灣隊首局拿到6分。

台灣隊先發打線

1.戴如量
2.林瀚
3.姜建銘
4.林加祐
5.詹子賢
6.陳偉志
7.黃佳瑋
8.蕭帛庭
9.林承飛

先發：林宇祥

印尼先發打線：

1.Fabil
2.Ramadan
3.Ady
4.Susanto
5.Ranjani
6.Adjhari
7.Sanjaya
8.Muharom
9.Fahmidyan

相關關鍵字： 亞運 亞運棒球 2018雅加達亞運

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