亞運棒球Live》林加祐敲長打 台灣隊8：0領先印尼

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 台灣 6 0 0 1 8 8 0 印尼 0 0 0 0 1 1

第四局

4局上，1出局後，姜建銘獲得保送，林加祐敲中、右外野二壘安打帶有1分打點。

第三局

3局下，台灣隊換林樺慶投球，2出局後，印尼開路先鋒Fabil敲出安打，但林樺慶三振下棒打者，3出局。

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3局上，黃佳瑋敲二壘安打，蕭帛庭敲滾地球出局，二壘跑者上到三壘，林承飛敲高飛犧牲打再添分，申皓瑋平飛球出局。

第二局

2局下，台灣隊換投，陳柏豪接替投球，他讓對手三上三下。

2局上，姜建銘敲安，林加祐敲滾地球造成印尼三壘手接球失誤，詹子賢飛球出局，林祖傑敲平飛球遭到接殺，二壘跑者回壘不及，印尼二壘手踩壘包，完成另類雙殺。

第一局

1局下，林宇祥先投保送，之後他連續投出三次三振，3出局。

1局上，戴如量敲三壘安打，林瀚敲帶有1分打點的安打，台灣隊先馳得點。姜建銘敲飛球出局，林加祐獲得保送，詹子賢、陳偉志連敲長打，之後林承飛敲帶有2分打點的二壘安打。台灣隊首局拿到6分。



台灣隊先發打線

1.戴如量

2.林瀚

3.姜建銘

4.林加祐

5.詹子賢

6.陳偉志

7.黃佳瑋

8.蕭帛庭

9.林承飛

先發：林宇祥

印尼先發打線：

1.Fabil

2.Ramadan

3.Ady

4.Susanto

5.Ranjani

6.Adjhari

7.Sanjaya

8.Muharom

9.Fahmidyan