亞運棒球Live》林加祐敲長打 台灣隊8：0領先印尼

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球隊
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R
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台灣
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印尼
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0
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0
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1
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1
第四局
4局上，1出局後，姜建銘獲得保送，林加祐敲中、右外野二壘安打帶有1分打點。
第三局
3局下，台灣隊換林樺慶投球，2出局後，印尼開路先鋒Fabil敲出安打，但林樺慶三振下棒打者，3出局。
請繼續往下閱讀...
3局上，黃佳瑋敲二壘安打，蕭帛庭敲滾地球出局，二壘跑者上到三壘，林承飛敲高飛犧牲打再添分，申皓瑋平飛球出局。
第二局
2局下，台灣隊換投，陳柏豪接替投球，他讓對手三上三下。
2局上，姜建銘敲安，林加祐敲滾地球造成印尼三壘手接球失誤，詹子賢飛球出局，林祖傑敲平飛球遭到接殺，二壘跑者回壘不及，印尼二壘手踩壘包，完成另類雙殺。
第一局
1局下，林宇祥先投保送，之後他連續投出三次三振，3出局。
1局上，戴如量敲三壘安打，林瀚敲帶有1分打點的安打，台灣隊先馳得點。姜建銘敲飛球出局，林加祐獲得保送，詹子賢、陳偉志連敲長打，之後林承飛敲帶有2分打點的二壘安打。台灣隊首局拿到6分。
台灣隊先發打線
1.戴如量
2.林瀚
3.姜建銘
4.林加祐
5.詹子賢
6.陳偉志
7.黃佳瑋
8.蕭帛庭
9.林承飛
先發：林宇祥
印尼先發打線：
1.Fabil
2.Ramadan
3.Ady
4.Susanto
5.Ranjani
6.Adjhari
7.Sanjaya
8.Muharom
9.Fahmidyan