亞運》台灣羽球寫史上最佳...中國卻遇空前挫敗 遭中媒狠批！

男單四強沒有中國選手身影。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018亞運羽球項目，台灣靠著男單周天成摘銀、女單戴資穎鍍金，寫下參加亞運羽球史上最好成績；反觀向來稱霸亞運羽球賽場的中國，這回在男女單打項目，無一人闖進最後四強，是自1974年中國羽球隊首次參加亞運會以來，史上首度如此慘敗，可說是顏面無光，中國媒體自認，已遭擠出世界一流行列。

翻閱紀錄，中國羽球隊在過去參加14屆亞運，是獲得羽球金牌最多的隊伍，領先第2的印尼多達13面。在男單和女單項目上，中國過去在亞洲更是擁有「絕對的統治地位」，男單一共拿過7次冠軍，女單8次奪冠。

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然而中媒《新浪看點》指出，這次中國男女單打的4名選手全部被淘汰，無一人闖入亞運前4強，這是自1974年中國羽球隊首次參加亞運以來，首度遭遇這樣的挫敗

中媒《南京青年報》指出，這次亞運男單、女單、男雙3大決賽，都沒有中國選手的身影，無論隊員和教練是否願意承認，中國羽球已經陷入「蜀中無大將」的危機。

報導指出，中國羽球成績退步明顯，從2012年倫敦奧運會，中國羽球隊包攬5面金牌，到2016年里約奧運會，中國羽球只有男單和男雙2面金牌入帳，「如果說2016年里約奧運已經敲響警鐘，2年後的這屆亞運會，中國羽球無甚起色，確實令人痛心」。

該媒批評，中國羽球會淪落至此地步，歸因於人才匱乏、訓練質量下滑之外，在倫敦奧運中國羽球鼎盛時期，因包攬金牌，心態膨脹，缺乏憂患意識，導致後來吃苦耐勞精神大不如前，如今再想迅速爬出低谷，為時已晚，中國羽球已被擠出「一流」行列。

女單四強沒有中國選手身影。（歐新社）