〔體育中心／綜合報導〕克拉術男子66公斤級賽事，我國好手詹皓程今日連過三關，直到稍早才在四強賽，以0：5敗給烏茲別克選手，獲得銅牌，也是台灣史上在克拉術項目第一面獎牌。
亞運》台灣克拉術史上第一牌 詹皓程男子66公斤級摘銅
2018/08/28 20:02
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