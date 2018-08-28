亞運》戴資穎羽球摘金、陳奎儒跨欄銀牌 台灣累積13金14銀19銅

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達-巨港亞運，至今總計台灣共累積13金14銀19銅。

8月28日



「台灣欄神」陳奎儒今日在雅加達亞運男子110公尺決賽，以13秒39刷新自己保持的全國紀錄13秒49，僅次於中國選手的13秒34，拿下亞運銀牌，也是台灣田徑隊本屆首面獎牌。

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狂！「台灣欄神」陳奎儒110公尺跨欄破全國拿銀牌

「台灣欄神」陳奎儒為台灣田徑隊本屆首面獎牌。（特派記者林正堃攝）

世界球后戴資穎今日在雅加達巨港亞運女單決賽登場，對手是里約奧運銀牌、世界排名第3印度名將辛度，小戴以21：13、21：16勝出，不僅取得對戰6連勝，更為台灣進帳史上首面亞運羽球金牌。

亞運》球后狂！戴資穎直落二辛度 替台灣贏得羽球首金

世界球后戴資穎為台灣進帳史上首面亞運羽球金牌。（特派記者林正堃攝）

世界排名第6台灣羽球一哥周天成今天在雅加達巨港亞運男單金牌戰，以18：21、22：20、15：21不敵世界排名12印尼克里斯提，小天這面銀牌仍是我男單最佳成績。

亞運》力抗「魔鬼主場」 周天成苦戰三局雖敗猶榮拿首面銀牌

陳麗如、陳怡瑄、林明靜合力射出225分，順利擊敗221分的伊朗女將，寶島「三金釵」拿到銅牌。

亞運射箭》複合弓女團賽射垮伊朗 寶島三金釵拿銅牌

台灣桌球男團四強戰碰到勁敵中國，僅靠林昀儒在第三點擊敗王楚欽拿下一勝，但老將莊智淵、陳建安都無力抵抗球王樊振東，終場1：3落敗，但仍進帳一銅。

亞運》桌球男團奪銅 台灣隊總進帳12金12銀18銅

8月27日

空手道女子50公斤賽事，布農族女將谷筱霜在第58秒踢中對方頭部，進帳關鍵3分，終場3：2獲勝，拿下金牌。

亞運》谷筱霜關鍵一擊 空手道再奪金！

谷筱霜關鍵一擊，拿下第12金。（特派記者林正堃攝）

空手道男子84公斤級賽事吳峻維在最後15秒再搶回1分，雙方戰成5：5，但吳峻維為先得分的一方，最終驚險拿下銅牌。

亞運》空手道再添獎牌 吳峻維倒數15秒逆襲奪銅

「雙李配」李洋／李哲輝以15：21、22：20、12：21敗給世界第一地主吉德翁／蘇卡穆約，確定替我進帳銅牌，也是台灣歷屆亞運男雙項目首面獎牌。

亞運》李洋／李哲輝苦戰三局不敵地主世界第一 奪史上首面男雙銅牌

台灣男子輕艇龍舟隊1000公尺決賽拚出4分31秒185佳績，力壓地主印尼、南北韓聯軍，摘下本屆龍舟隊的第2金。也是本屆第11面金牌。

亞運》台灣「天菜猛男」龍舟隊超猛！1000公尺再摘1金

台灣複合弓混雙團體賽，陳怡瑄和潘宇平今於金牌戰決戰南韓，最終靠潘宇平再見10分箭，151:150逆氣走南韓，拿下本屆第十面金牌。

台灣男子輕艇龍舟隊在1000公尺決賽拚出4分31秒185，摘下本屆龍舟隊的第2金。（奧會提供）

亞運》再見十分箭氣走南韓 台灣隊複合弓混雙摘金

雅加達亞運空手道今進行男子75公斤級賽事，徐瑋駿在銅牌戰以8：0大勝泰國波格塞（Teerawat Pongsai），輕鬆拿下銅牌。

台灣複合弓混雙奪下金牌。（特派記者陳志曲攝）



亞運》金牌女友場邊用愛力挺 男友徐瑋駿空手道奪銅

台灣射箭男、女團相隔16年，再度攜手闖入反曲弓團體賽金牌戰。稍早女團不敵南韓，男團由魏均珩、湯智鈞及羅偉旻出征，替女團扳回一城，最終以5：3拿下金牌。

亞運》反曲弓團體賽 台灣射箭男團擊敗南韓奪金

台灣射箭女團譚雅婷、雷千瑩、彭家楙在反曲弓團體賽金牌戰面對強敵南韓，最終以3:5落敗，拿下銀牌。

台灣男團反曲弓團體賽奪金。（特派記者林正堃攝）

亞運》反曲弓女團 台灣惜敗南韓飲恨奪銀

8月26日

台灣首面亞運橋藝獎牌出爐！台灣橋藝代表隊今天在超級混合團體項目4強賽，雖然最後積分只有92.33分，成績未能晉級決賽，但仍與印尼並列銅牌。

亞運》首面橋藝獎牌出爐！ 台灣隊超級混合團體摘銅

台灣男子龍舟隊繼昨天在250公尺項目為台灣摘下銀牌後，今天在500公尺項目划出2分11秒691，力退中國及印尼，摘下龍舟隊首金。

亞運》力退中國 台灣龍舟隊男子500公尺摘金！

台灣龍舟隊擊敗中國奪金。（奧會提供）

世界排名第一的空手道「小清新」文姿云，今於亞運女子55公斤級對打項目，一路闖進金牌戰，對決伊朗凱克莎（Taravat Khaksar）。文姿云在第48秒，率先出擊，踢擊擊中腰部，進帳2分，29秒和12秒個再出拳，擊中對手各進帳1分，終場4：0拿下金牌，完成亞運金牌二連霸。

亞運》「小清新」文姿云狂擊對手 亞運金牌二連霸

「小清新」文姿云完成亞運金牌二連霸。（特派記者陳志曲攝）

8月25日



男子6人團體賽中登場以總分8166分摘下銅牌，這也是保齡球男子隊在今年亞運的首面獎牌。



亞運》超越日本、印尼 保齡球男子6人團體賽摘銅



台北世大運金牌洪萬庭與林恩心，今於亞運女子舉重69公斤級賽事對決，最終洪萬庭繳出抓舉103公斤、挺舉130公斤和總和233公斤的成績，不敵林恩心拿下銀牌。



亞運》世大運金牌對決 洪萬庭不敵北韓銀恨

台灣龍舟隊今在雅加達運200公尺賽事中登場，決賽以51秒358不敵中國，以銀牌作收。

亞運》男子龍舟200公尺 摘下銀牌

亞運空手道，王翌達在個人型項目連剋香港和南韓，四強賽再收拾澳門。關鍵金牌戰對決世界排名第一的日本名將喜友名諒（Ryo Kiyuna），可惜最終以0：5落敗，但仍替台灣進帳一面銀牌。

「名將殺手」擊潰香港、南韓 王翌達喜迎銀牌

2018年雅加達－巨港亞運網球賽事，台灣頭號種子詹詠然／詹皓晴歷經「超級搶10」失利，3連勝止步屈居銀牌。

詹家姊妹攻頂失利 女雙逆轉不成屈居銀牌

8月24日



保齡球女子6人賽再接再厲，潘育分、王雅婷、張羽萱、黃瓊瑤、蔡昕宜、周佳溱聯手以7969分拿下銅牌。



亞運保齡球》女子隊再添牌！ 團體6人賽得銅



唐嘉鴻在單槓項目出賽，以14.725分，進帳台灣第二面體操亞運金牌以及首面單槓金牌。

亞運》太狂！唐嘉鴻單槓金牌到手 寫下歷史新頁

亞運台灣女壘一日兩戰，上午在延長賽八局擊敗中國，休息不到四小時立刻在冠軍賽遭遇四連霸強敵日本，最終以0：7輸球，收下銀牌。。

亞運》台灣女壘遭日完封 仍喜迎銀牌

8月23日

台灣29歲體操名將「吊環王子」陳智郁今在雅加達亞運競技體操吊環個人決賽，即使帶傷上陣，仍完成所有動作，以14.600分，獲得生涯第二面銅牌，為自己體操生涯劃下句點。

亞運》無懼傷勢！「吊環王子」陳智郁奮勇出擊 生涯二度奪亞運銅牌

「舉重女神」郭婞淳今在雅加達亞運女子舉重58公斤級出賽，對決里約奧運金牌、泰國名將蘇坎雅，最終郭婞淳技高一籌，繳出抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤的成績，奪下金牌。



亞運》郭婞淳復仇成功 擊敗宿敵蘇坎雅奪金

李智凱在雅加達亞運鞍馬個人決賽，更再度挑戰自我成功，以15.400分又一次「完美落地」，搶下台灣隊史首面亞運體操金牌。



亞運》又一次「完美落地」 李智凱贏得台灣體操亞運首金

台灣21歲體操好手唐嘉鴻今日在亞運地板個人決賽上陣，以14.425分，替我再添史上第一面亞運體操銀牌。而李智凱以13.950分居第4，與獎牌擦肩而過。

狂！唐嘉鴻地板奪銀 台灣史上首面亞運體操銀牌

台灣女子卡巴迪賽事，四強賽面對強敵印度，最終以14：27惜敗，拿下銅牌，這也是台灣女子卡巴迪在亞運的首面獎牌。

亞運》台灣女子卡巴迪不敵印度奪銅 史上首面獎牌進帳

台灣女將陳瑋涵在輕艇曲道標竿女子C1項目，擊退追兵泰國和日本，最終以些微差距不敵日本，最終勇奪銀牌。

亞運》台灣輕艇再傳捷報！陳瑋涵力壓日本、泰國摘銀

台灣網球女將梁恩碩今天雖然3連勝受挫，力戰兩盤仍以1：6、3：6不敵名氣響亮的中國第2種子王薔，但首度參賽就勇闖4強，並列女單銅牌也是我國近60年來最佳戰績。

亞運網球》「小鋼砲」不敵衛冕者鍍銅 我國女單60年最佳戰績

台灣隊「划船甜姊兒」黃義婷在雅加達亞運傳出佳績，在女子單人雙漿急起直追，以8分16秒14，替台灣贏下一面銀牌。

亞運》再傳捷報！划船女將黃義婷贏得銀牌

8月22日

台灣武術散打好手陳暐婷今日亞運女子4強賽，不敵2016年亞錦賽金牌、中國名將李玥瑤。不過，她仍再為台灣進帳一面銅牌及90萬國光獎金。

亞運》不敵中國名將 散打女將陳暐婷收下銅牌

台灣女子組3人組賽潘育分、周佳溱、蔡昕宜聯手出擊，在保齡球項目以4255分拿到銀牌，

亞運保齡球》台將三金釵奪銀 女子組3人組僅次馬國

台灣隊男子跆拳道小將何嘉欣今於亞運63公斤級決賽，提前碰上「大魔王」里約奧運金牌趙帥，何嘉欣初生之犢不畏虎，與趙帥糾纏至最後回合才分出勝負，可惜最後因違例被扣關鍵分，最終7：8惜敗，但仍進帳一枚銅牌。

亞運》力抗里約奧運金牌趙帥 何嘉欣拚搏摘銅

台灣輕艇代表隊女將張筑涵於雅加達亞運K艇賽事，與日本、中國和哈薩克選手對抗，最終拿下103.8分排名第三，替我國再添一枚銅牌。

亞運》輕艇張筑涵力抗中、日 台灣再添一銅

8月21日

台灣男子羽球隊今天在雅加達巨港亞運團體賽4強，即使「台灣一哥」周天成以21：13、21：19氣走中國第一男單石宇奇，但陳宏麟／王齊麟、王子維先遭對手逆轉戰局，李洋／李哲輝又落敗，我以1：3不敵中國隊，無法突破上屆成績，連兩屆收下銅牌。

亞運羽球》周天成首勝石宇奇 台灣隊遭逆轉獲銅

台灣射擊隊20歲男將楊昆弼、「六朝元老」女將林怡君兩人在不定向飛靶混雙決賽射下39分，以1分之差敗給黎巴嫩組合，仍替台灣添得一面銀牌。

亞運》楊昆弼、林怡君聯手出擊 為台灣再添一面銀牌

8月20日

跆拳道對打項目今開戰，女子53公斤級蘇柏亞一路過關斬將，決賽碰上南韓強敵河敏雅，蘇柏亞開賽就主宰戰局，強悍的攻勢讓對手無力招架，終場29：10大勝南韓，摘下金牌。也是台灣本屆亞運的第三金。

亞運》跆拳道女子53公斤 蘇柏亞踢爆南韓摘台灣第3金

2016年里約奧運國手楊昆弼日前剛滿20歲，今日迎來生涯最大份禮物，他在男子不定向飛靶以48分平世界紀錄，替台灣代表團贏得本屆亞運第二面金牌。

亞運》剛滿20歲 楊昆弼射擊拿到台灣第二金

自由車下坡賽暌違12年再重返亞運，台灣「下坡車神」江勝山力抗地主國奧步，最終以2分18秒184，摘下銀牌。這面獎牌也是自1998年曼谷亞運銅牌後，相隔20年亞運登山車再拿下獎牌，而且顏色升級。

亞運》江勝山無懼地主印尼奧步 「銀」得光彩和尊敬

日前在亞運10公尺步槍混合團體賽與林穎欣聯手射下混雙金牌的呂紹全，於男子個人10公尺空氣步槍上陣，呂紹全決賽射出總分226.8分，摘下銅牌。

亞運》台灣首金呂紹全再下一城 男子個人10公尺空氣步槍摘銅

8月19日

跆拳道品勢首度納入亞運，台灣隊在男子個人與女子團體共摘下2面銅牌。男子個人品勢陳靖四強戰不敵伊朗選手，最終並列銅牌，無緣搶金牌；台灣隊女將八強戰輕取尼泊爾，可惜四強戰出現過多失誤，最終總分7.650，不敵泰國的7.950，摘下銅牌。

亞運》跆拳道男子個人品勢 陳靖不敵伊朗摘銅

亞運》跆拳道品勢 台灣女團準決賽不敵泰國摘銅

2018年雅加達─巨港亞運今日在巨港進行射擊賽事，台灣男將呂紹全、林穎欣在混雙項目，以494.1分破亞運大會紀錄，更替台灣進帳首面金牌。

亞運》擊敗中國組合 台灣呂紹全、林穎欣射擊混雙摘金

亞運各項賽程今起全面啟動，武術長拳率先登場，台灣隊由去年世大運銅牌蔡澤民出征，他在17名選手中第8位登場。蔡澤民表現超水準，第二段套路使出拿手絕活，已跳躍後空側轉，完美展現柔軟度與力道，博得滿堂彩，最終拿下9.70分的高分，僅次於中國與印尼，摘下銅牌。

亞運》台灣第一牌！ 武術蔡澤民摘銅