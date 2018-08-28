亞運》狂！「台灣欄神」陳奎儒110公尺跨欄破全國拿銀牌

「台灣欄神」陳奎儒奪銀。（特派記者林正堃攝）



〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕「台灣欄神」陳奎儒今日在雅加達亞運男子110公尺決賽，以13秒39刷新自己保持的全國紀錄13秒49，僅次於中國謝文駿的13秒34，拿下亞運銀牌，也是台灣田徑隊本屆首面獎牌。

事實上，我上次在亞運110公尺跨欄奪牌紀錄已是1970年李忠平的銀牌，如今相隔48年後，才由陳奎儒成功於亞運舞台再拿銀牌。

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陳奎儒是去年以13秒55拿到世大運銀牌，並打破全國紀錄，而今年年初雖狀況有些起伏，但到了4月底在全國大專運動會又以13秒50更新全國紀錄，5月下旬在台灣田徑公開賽則又跑出13秒49，以及6月至日本也跑出13秒49。

教練王國慧設定陳奎儒這次亞運要以13秒40內為目標，最佳狀況則是13秒35。陳奎儒即使最終並未完美達標，且對於無法拿到金牌感到漚，但這面銀牌仍是他田徑生涯中最重要的獎牌，未來將以明年亞錦賽、世錦賽及2020年東京奧運為目標，繼續拚下去。

「台灣欄神」陳奎儒奪銀。（特派記者林正堃攝）



「台灣欄神」陳奎儒（中）奪得銀牌。（特派記者林正堃攝）



「台灣欄神」陳奎儒（中）奪得銀牌。（特派記者林正堃攝）



「台灣欄神」陳奎儒（中）。（特派記者林正堃攝）



「台灣欄神」陳奎儒為台灣田徑隊奪得本屆首面獎牌。（特派記者林正堃攝）



「台灣欄神」陳奎儒以13秒39刷新自己保持的全國紀錄13秒49，奪得銀牌。（特派記者林正堃攝）