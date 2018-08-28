亞運》辛度吞大賽四連亞 堅稱「戴資穎非牢不可破」

戴資穎摘下台灣在亞運羽球史上首金。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕亞運羽球女單金牌戰，印度23歲名將辛度今天對上我國球后戴資穎，只花34分鐘繳械，遭小戴直落二擊垮，賽後她受印度媒體採訪時堅稱，她與戴資穎之間並無太大差距，小戴並非牢不可破，只是需要多一點耐心。

羽壇兩年來四項大賽，包括2016里約奧運、2017世錦賽、今年世錦賽以及亞運，辛度都闖入最後女單決賽，可見她的穩定性，不過這四項比賽最後她都無緣冠軍，今天更是被戴資穎直落二擊敗。

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但她賽後認為，她與小戴之間並無太大差距，「我們只是需要做好準備、減少犯錯。」

她進一步指出，「和戴資穎對陣我不覺得有壓力，這場比賽我太輕易送了分數給她，形成大比分落後，如果我能打得更有耐心，結果可能會不同；從她手上拿分不容易，畢竟她的防守很好。」

辛度直落二遭擊敗。（法新社）

辛度上一次擊敗小戴已是2016年里約奧運，她指出，小戴這2年在假動作擊球上進步很多，「她善於欺敵，但如果保持穩定回擊，她還是會犯錯，絕對不會很難擊敗。」辛度認為，拿下銀牌這結局對她來說還可以，整體來說是發揮得不錯的一次賽會。

印度羽球總教練戈皮奇（Pullela Gopichand）則指出，「戴資穎的打法集結假動作、力量、速度和大範圍，是一切的結合。我們當然希望拿到一面金牌，但今天的成績也足夠使我們驕傲。」

戴資穎奪金歡呼。（歐新社）