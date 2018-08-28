亞運棒球》台灣「扣倒」印尼全勝晉級 後天上演兩岸大戰

台灣隊大勝印尼。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球今天晚上台灣迎戰地主印尼，台灣隊全場敲出14支安打，最終就以15:0「扣倒」擊敗印尼，提前7局結束比賽。

預賽B組台灣隊3戰全勝排名第一，南韓2勝1敗排名第2，A組日本3勝居首，中國2勝1敗居次，4隊將預賽各自對戰成績帶入複賽計算，後天下午1點南韓迎戰日本，晚上7點30分台灣對中國上演「兩岸大戰」，地點都在GBK棒球場。

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此役1局上台灣隊先攻，靠5支安打、另獲4保送，一口氣灌進6分，3局上黃佳瑋敲二壘安打，蕭帛庭擊出內野滾地球護送跑者上三壘，林承飛適時敲出高飛犧牲打再添1分。4局上姜建銘獲保送，靠投手暴投上二壘，隊長林加祐擊出1分打點二壘安打。

6局上台灣隊攻勢再起，姜建銘再度獲保送，隨即盜上二壘，陳孝允擊出安打，帶有1分打點，接著陳孝允也盜二壘成功，詹子賢安打添得1分，再靠暴投上二壘，陳瑞慕和蕭帛庭獲保送，此時對方投手暴投掉1分，林承飛敲二壘安打，送回壘上兩名跑者，這個半局打下5分。

7局上林瀚、陳孝允、詹子賢先後敲安再添兩分，最終就以15分之差帶走勝利，提前7局結束比賽。

台灣隊全場啟用7名投手，包括林宇祥、陳柏豪、林樺慶、王玉譜、黃健隆、唐嘉駿和蔡偉凡，每名投手個投1局，僅林樺慶被敲安，以及唐嘉駿被對手突襲短打形成內野安打，其他投手都沒被敲安，先發投手林宇祥雖投1保送，但飆3K，完成個人國際賽初登板。