亞運》死守中國以1球之差飲恨 台灣女足週五和南韓爭銅

台灣女足不敵中國。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女足睽違20年再度闖進亞運4強，碰上火力凶猛的中國隊奮力死守，但在第51分鐘時被中國王珊珊踢進1球，終場就以0：1落敗，週五將和南韓爭銅。

台灣女足過去在亞運和中國交手過5次，但都以輸球收場，還被進了16球，也從未攻破對手大門，對戰紀錄居下風。

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台灣隊今擺出4141陣型，和先前對戰南韓、越南陣容一樣，上半場中國隊攻勢頻頻，獲得18次射門機會，只有4次射正，尚未找到準星，第44分鐘時，中國張睿一記驚人的遠射，被我國頭號門神蔡明容擋下，令人捏把冷汗，上半場結束雙方都沒能進球。

雙方一路僵持到下半場，第51分鐘有「中國萊萬」稱號的王珊珊，門前起腳射門，球幸運彈進球門，中國先馳得點，最終也以1球之差獲勝。

此役台灣隊控球率僅28%，球幾乎帶不過半場，只能倚靠防守和中國纏鬥，全場只獲得1次射門機會，沒有任何射正。不過中國隊今年亞運火力凶猛，對上塔吉克斯坦一役曾狂進16球，血洗對手，預賽共踢進25球，台灣女將此役讓他們只踢進一球，為中國本屆最少的勝分差。

台灣隊落敗後，將在31日下午4點和南韓爭奪銅牌；另一場4強戰，日本以2：1獲勝，將在金牌戰和中國交手。

台灣女足不敵中國。（美聯社）

台灣女足此戰控球率僅28%，球幾乎帶不過半場。（美聯社）

中國隊射門破網得分。（美聯社）

台灣女足。（足協提供）