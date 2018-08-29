亞運羽球》中媒提問質疑戴資穎 中國網友：不覺得失禮

戴資穎亞運羽球女單奪金。（特派記者林正堃欇）

〔體育中心／綜合報導〕戴資穎奪下亞運羽球隊史的首金，不過，賽後熱絡的氣氛卻因中國記者的提問瞬間降到最低點，對此，小戴的霸氣回應讓台灣網友紛紛喊讚，中國網友聽聞後則是相當不以為然。

世界球后小戴今年世錦賽失利，當時中媒評論網就以「巡迴賽天后」痛批，雖然是當今女單第一人，但始終沒能奪冠證明自己，昨中媒在訪問時再度提出質疑，「那個時候妳心急嗎？現在拿到這個冠軍後，是對全世界球迷、或對自己最好的證明嗎？」對此小戴聽完後表示，「自己不需要證明什麼，贏了就是贏了，輸了就是輸了」。

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中國媒體《新浪體育》賽後也以「奪冠展示世界第一實力？戴資穎：沒什麼需要證明」為標報導此事，一名疑似來自台灣的網友在文章下方寫道，希望中國不要拿戴資穎沾光，引發兩方網友口水戰，一名中國網友表示，「我不覺得這樣的提問有什麼失禮的地方」，並接著說，希望中國女將能夠重現輝煌擊敗小戴。

還有人說，「以前也就一般般，這幾年中國優秀選手退掉不少，人才有些青黃不接，才顯得日本、台灣、印度等選手很厲害」、「羽毛球、乒乓球觀賞性不高，關注度也低，管你什麼球王球后，反正我是叫不出名字，足球、籃球、田徑相對好看多，關注度也高」。

但還是有中國網友讚許小戴的表現，「熱烈祝賀，優雅稱王」、「戴資穎素質就是高，言行很低調，很客觀的評論自己表現，讚一個」、「希望他繼續加油，祝福」。