MLB》代理總教練扶正 紅雀與希爾特簽下三年約

紅雀總教練希爾特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀隊在今天宣布，他們跟代理總教練希爾特（Mike Shildt）將簽下一份三年的合約，這名上路不到半個球季的新總教練將會執教紅雀隊直到2020年球季結束

希爾特：「這不是我可以輕描淡寫的事情，我非常感激這一切，我在這球隊裡成長，組織也幫我打下了基礎。過去幾週我獲得相當多的讚美，但我認為這些功勞是屬於球員們的。」

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自美國時間7月15日取代前總教練馬瑟尼（Mike Matheny）後，紅雀隊打出了26勝12負的成績，是大聯盟這段期間的最佳成績，還連續贏了9個系列賽。他們目前暫居國聯外卡龍頭的位置。自更換總教練以來，紅雀隊有著3.36的自責分率排名聯盟第四，平均每場比賽能得到5.13分。

「六週前我們在任命希爾特擔任代理總教練時，談到我們認為Mike可以用不同的聲音做什麼，並做出一些改變。如今我們所希望的確實發生了。」，紅雀隊老闆德威特（Bill DeWitt Jr.）說。「球隊扭轉了局面，不僅僅是贏得比賽、贏得系列賽，還讓我們重新回到競爭行列中。」

希爾特是大聯盟，唯一一位沒有職業比賽經驗的總教練。起先希爾特是紅雀系統內的球探，而他首次成為總教練是在2008年紅雀短期1A約翰遜城紅雀隊，該季也帶領約翰遜城紅雀隊拿下建隊33年以來的第一個冠軍，隨後分別在2A與3A待了數個球季，最後在去年拔擢為大聯盟的教練。