MLB》王牌因肩傷倒下 運動家季後賽拉警報

運動家王牌投手馬奈亞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家隊王牌投手馬奈亞（Sean Manaea）日前被診斷出有肩旋轉肌袖肌腱炎。目前馬奈亞被宣布將要被無限期的休息。球隊並沒有排除他在今年回歸，但是同時也表示說可能沒辦法再參加剩下的比賽。

馬奈亞是運動家今年的先發輪值陣容最穩定的球員，在27場比賽中有著3.59的自責分率，1.08的WHIP和108次三振。其中ERA和WHIP都將是職業生涯的最佳成績。

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而另外一名先發投手安德森也被放上10天傷兵名單，運動家宣布曼登（Daniel Mengden）和蒙塔斯（Frankie Montas）將加入輪值當中。今年運動家除了馬奈亞以外，沒有任何先發投手投超過100局。而運動家也不會叫上投球局數將逼近生涯新高的潛力左投新秀魯薩多（Jesus Luzardo）。

運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）：「失去那個真正的王牌，讓人有點難以承受。不過這是我們要處理的事情，我們會向前邁進。」

運動家隊今年跌破眾人眼鏡，以79勝53敗排在全大聯盟第4，目前跟美西龍頭的太空人還有2.5場勝差。不過整季已經表現相當不穩的輪值，如今再傳來馬奈亞的受傷消息，實在讓人擔憂。