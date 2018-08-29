美網》太熱！比賽還沒打完...喬帥和對手一起泡冰水澡

喬科維奇盼能用冰毛巾降溫。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國網球公開賽如火如荼開打，喬科維奇（Novak Djokovic）首輪碰上匈牙利好手法索維斯（Marton Fucsovics），最終以6：3、3：6、6：4、6：0晉級，比賽還出現一插曲，兩人因當地氣候太炎熱，雙雙回到休息室泡冰水澡。

美國紐約當地氣候濕熱，比賽才進行至第2天，就已經讓不少球員叫苦連天，喬科維奇出賽時的氣溫為33度、濕度達50%，他曾趁著休息空檔拿起毛巾冰敷，但還是無法抵抗酷暑，喬科維奇還和法索維斯還一度離開球場，一同泡冰水澡解熱。

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「我一直在祈禱我下一分鐘的感覺會好點，我前面三盤的確不太舒服。」喬科維奇談到他與法索維斯一同泡冰水澡時的景象，「我們兩人就裸著身體泡在冰水，這兩個浴缸排在一起，他就在我旁邊，這感覺很特別。」

由於熱浪襲來，紐約氣溫不斷飆高，造成球員不適，美網今年祭出一項特別的規定，讓球員在第3、4盤之間可以有10分鐘休息時間，喬科維奇和法索維斯就是利用這段時間回休息室。

喬科維奇第二輪將碰上美國選手桑德格倫（Tennys Sandgren）。

喬科維奇四盤擊敗法索維斯。（美聯社）