美網》37歲費德爾直落三過頭關 賽後竟提到「差不多該退休」...

費德爾直落三頭關。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕邁入37歲得瑞士名將費德爾（Roger Federer）美網首戰對上排名177的日本選手西岡良仁，以6：2、6：2、6：4勝出，下一戰將對上法國球員帕爾雷（Benoit Paire），不過更讓球迷關心的是，費德爾在賽後提到了「退休」兩字的原因。

費德爾碰上西岡良仁打得相當得心應手，開賽就破發取得領先，總計全場共破了6個對手的發球局，打出多達56個致勝球，第三盤西岡良仁展開反撲完成回破，不過最終費德爾仍以直落三獲勝，這是他生涯第18度出戰美網，寫下首輪18勝0敗的完美紀錄。

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「我很開心我第一輪都能夠成功過關。」費德爾賽後接受場邊訪問時，意外提到了「退休」2字，引發各界關注，「差不多是該退休了，但...還沒。」

費德爾接著說道，「過去這幾年的狀況對我來說相當不容易。」費德爾在2016年曾因膝傷缺賽，去年更帶著背部不適繼續征戰，他說，「能健康的回到這打球，感覺很棒。」

回到媒體聯訪中心，費德爾又被問到了「退休」一事，對此他解釋，「我的意思是，『我這18次出戰美網首輪都能奪勝，所以我不希望明年會輸』，我當時說的是，『或許現在可以退休，因為我想保證18次首輪全勝的紀錄』，這純粹是開玩笑，所以不用過度解讀，甚至可以不用寫到這個字。」

第2種子費德爾64強將碰上帕爾雷，兩人過去交手6次，費德爾取得6戰全勝的對戰優勢。

費德爾直落三擊敗日本選手西岡良仁。（法新社）