亞運棒球》明天日韓大戰 南韓若輸恐無緣挑戰三連霸

2018/08/29 12:38

明天日韓大戰，南韓輸球恐無緣闖進金牌戰。 （特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球今天休兵，明天晚上7點30分台灣與中國上演「兩岸大戰」，但更重要的是下午1點同場地進行的日韓大戰，如果南韓輸球，幾乎篤定無法打金牌戰，無緣挑戰三連霸，可說是背水一戰。

預賽B組台灣隊3戰全勝排名第一，南韓2勝1敗排名第2，A組日本3勝居首，中國2勝1敗居次，4隊將預賽各自對戰成績帶入複賽計算，由於預賽台灣擊敗南韓，若南韓再輸日本，帳面上戰績等於兩敗，即使下一戰贏中國，但台灣、日本都贏中國，金牌戰就確定是台日大戰。

面對背水一戰，南韓先發投手未定，原本行前南韓教頭宣銅烈點名，本季韓職拿到13勝的21歲新生代強投崔原態預計對日本先發；考量到這一場實在太關鍵，也有可能改推經驗較豐富的李庸燦先發。

29歲右投李庸燦效力斗山熊，本季出賽19場其中18場先發，戰績11勝3敗、防禦率3.71，李庸燦2016年底右手肘動刀，錯過去年經典賽，去年韓職賽季他拿下22次救援成功，今年轉調先發輪值，過去他曾拿過韓職救援王，最快球速曾飆破150公里。

只是，昨天南韓隊香港之戰，打完前7局南韓只領先5分，宣銅烈認為，選手給自己壓力太大，打起來綁手綁腳。

反觀日本有備而來，預賽17:2大勝中國，3戰狂得56分，每一場都把對手「扣倒」，來勢洶洶，日韓大戰，南韓想要闖關恐有番惡戰。

相關關鍵字： 亞運 2018雅加達亞運

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