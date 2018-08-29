亞運女籃》再戰多WNBA中鋒的兩韓聯軍 台灣隊面臨嚴苛考驗

台灣女籃四強賽戰兩韓聯軍。（特派記者陳志曲欇）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運女籃賽事，明天準決賽移師大型的艾斯托拉 （Istora）體育館，已連8屆晉4強的寶島娘子軍，台灣時間上午11時再戰南北韓聯軍，由於對方多了WNBA拉斯維加斯王牌隊192公分中鋒朴智修，教練團坦承面臨嚴苛考驗，全隊得有更高水準表現，才能搶下金牌戰門票。

本屆大會賽程安排特別，台灣女籃5連勝晉級4強後，預賽同組的台、韓又狹路相逢，儘管先前我方預賽歷經延長加班，曾以87：85險勝，但當時長人朴智修還未歸隊，如今兩韓聯軍多了「秘密武器」，台灣隊外籍教頭華格納（Kenyon Wagner）表示，對方實力勢必提升，加上雙方都已熟悉彼此打法，明天肯定是場硬仗，「對手變得更加強大，但我們也曾經贏過，再次交手大家都沒退路，防守應該是關鍵。」

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南韓女籃是上屆仁川金牌，本屆志在衛冕，不但多了北韓第一鋒線盧淑英助拳，與壯碩金韓寶組成「禁區雙塔」，預賽時聯手豪奪58分、17籃板，已讓台灣隊傷透腦，如今又多了超級中鋒朴智修，即使磨合時間尚短，高度與經驗肯定難纏，如何減少兩韓聯軍更加可怕的禁區破壞力，無疑衝擊全隊臨場防守意志。

台灣隊靠著「女AI」彭詩晴、黄英利、黃品蓁等鋒衛聯手，此行快速打法連戰皆捷，卻也付出失誤偏高的代價，加上有傷在身的中鋒包喜樂定位不明，遲遲無法融入團隊，迄今攻守兩端表現都不如預期，我方教練團亟待整合戰力、修正缺失，明天才有機會再創驚奇，逼得捲土從來的兩韓聯軍復仇失利，也讓台灣女籃繼2006年杜哈再闖金牌戰。

此外，明起4強戰比賽場館，已從較小的籃球廳，改到原本舉辦羽球、容量大出4倍的大型體育館進行，台灣女將得把握所剩不多的練兵時間，儘快適應全新環境，才能在不同空間感找回應有準星。