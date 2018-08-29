MLB》馬林魚發生再見失誤 紅襪驚險中止三連敗（影音）

努涅茲的滾地球助紅襪隊拿下艱辛的一勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟第一的超級強隊紅襪今天跟馬林魚上演一場你追我趕的逆轉秀，最後靠著馬林魚守備上發生再見失誤，以8：7打敗馬林魚，也中止了三連敗。

紅襪投手強森（Brian Johnson）雖只投4.1局但也僅失1分，紅襪一直到七局結束都握有4：1的領先。不過到了第八局上半紅襪中繼大將巴恩斯（Matt Barnes）慘遭馬林魚猛攻，被卡斯楚（Starlin Castro）和瑞爾穆托（J.T. Realmuto）輪流砲擊，今天成績是0.1局就丟掉4分；繼任的漢伯利（Heath Hambree）也沒能止血，被接連安打保送再丟2分。

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不過4：6落後的紅襪也朝馬林魚後援投手發動攻勢。單局4支安打加上金斯勒（Ian Kinsler）靠著暴投回來得到超前分，連拿3分逆轉戰局。

但到了九局上半，紅襪推出守護神金布瑞（Craig Kimbrel），他卻遭遇控球亂流，在一出局後送出兩次保送，隨後被西耶拉敲出追平比數的穿越安打救援失敗。

九局下半一出局後紅襪陣中主砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）率先安打上壘，而伯格茲（Xander Bogaerts）也跟上敲安。三壘手努涅斯（Edurado Nunez）卻打出游擊方向滾地球，眼看著要被馬林魚游擊手瑞斗（JT Reddle）自己完成雙殺時，瑞斗卻傳出了一顆提前落地的球，讓馬林魚一壘手羅哈斯並沒能接到手套裡面，讓馬丁尼茲跑回本壘結束比賽。

這場比賽結束後紅襪隊戰績來到91勝42敗，持續在全大聯盟獨走。