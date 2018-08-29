亞運》球后戴資穎奪金故事背後 重要的男人、女人

戴資穎（左起）與教練賴建誠、防護師陳盈璇。（長庚醫療提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎身邊一直有個「戴團隊」，教練賴建誠、防護師陳盈璇兩人都陪伴小戴走過超過4個年頭，從失敗到成功，三人小組自己謙稱為「三個臭皮匠」，小戴在亞運攻頂成功，陳盈璇看在眼裡，她更感謝球后，因為有她，防護師的工作被看見、被重視。

陳盈璇從2014年開始跟戴資穎合作，賴建誠則是2010年。陳盈璇當年年底與戴資穎搭配，一舉拿下香港公開賽及超級系列賽年終總決賽冠軍後，便開啟了球員、教練、防護師的勝利方程式。

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戴資穎勇奪台灣史上首面亞運羽球女單金牌，陳盈璇相當開心，她認為，今年8月初世錦賽8強賽小戴雖然中斷了31連勝的紀錄，但在她看來這或許並不是壞事。

陳盈璇說，這次亞運跟世錦賽時間相當接近，都是今年很重要的比賽，雖然外界都在可惜小戴在世錦賽8強賽中斷了31連勝紀錄，但在她看來這或許不是一件壞事，因為心態穩定的小戴心情不會受輸球影響，不過經過這一場比賽，卻可以減輕不少亞運無形的壓力。

小戴從南京世錦賽回台之後，訓練時原本不會有防護師陪伴，但陳盈璇賽前一週還是特地南下左訓中心協助小戴的日常訓練。陳盈璇根據以往和小戴合作的經驗，認為這類綜合型運動賽會到達當地都還需要調整幾天，所以出國前的訓練會有一定的強度，在這關鍵時刻，更是要謹慎小心，必須和教練一起維持小戴的訓練強度跟身體恢復間的平衡，避免受傷，幫助她維持最佳狀態。

陳盈璇認為小戴在這次亞運賽狀態調整的不錯，之前小戴曾說過「不痛就不看醫生」，在這次亞運賽會期間，小戴真的一次也沒有找醫師報到，真正達到了運動防護師「預防和照護」的目的。

陳盈璇陪著小戴征戰每場比賽，賽前要做準備工作及熱身運動，賽後媒體訪問及收操伸展，與教練賴建誠三人之間早已經形成固定的模式，而這都是這幾年一場又一場比賽累積下來的默契，陳盈璇也常出現在小戴社群軟體，甚至被取了「憤怒姊姊」的封號。

出國比賽期間，陳盈璇每天會視當天訓練或比賽的狀況，替小戴進行1至3小時的治療或放鬆處理，當然也會陪小戴聊天、吃飯、看診、做核心、縫褲子⋯等等。兩人的好情誼和充份的信任感，或許也是小戴贏球的關鍵之一。