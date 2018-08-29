亞運》不敵日本好手 鄭竹玲軟網女單摘一銀

鄭竹玲軟式網球女單奪銀。（奧會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕雅加達亞運軟式網球項目，三朝元老鄭竹玲在女單項目過關斬將，闖進冠軍戰，碰上日本好手高橋乃綾，兩人歷經一番廝殺，鄭竹玲以3：4落敗，收下一面銀牌；稍晚她將和搭檔余凱文再戰混雙小組賽。

25歲的鄭竹玲已是亞運三朝元老，2010年廣州亞運女團、混雙摘下兩面銀牌，2014年仁川亞運則收下2銅，始終無緣金牌，今年再戰亞運，最大目標就是金牌。

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鄭竹玲昨在小組賽中，先是擊敗北韓、越南及中國好手晉級，今天的8強戰先以4：0輕取21歲日本小將 尾上胡桃，4強再以4：2擊敗印尼好手Dwi Rahayu Pitri挺進冠軍戰。

金牌戰鄭竹玲沒能延續氣勢，以3：4落敗，但她表示今年的比賽算是有發揮出來，希望沒讓大家失望，能拿下銀牌得感謝很多人，不過今天連續3場比賽打下來，確實體力負荷有點大。

教練葉育銘認為，兩人是第一次交手，日本選手表現很好，輸得心服口服，且在放短球方面能力比我國選手傑出，回去之後得繼續加強，但今天鄭竹玲的表現已經很棒，值得肯定。

軟式網球在1994年納入亞運正式項目，台灣共拿下7金、9銀、14銅，在歷屆獎牌榜高居第2名，僅次於南韓，今年共派出10名選手，分別出戰男女單、團體及混雙項目，也是一大奪牌重點。

鄭竹玲軟式網球女單不敵日本好手高橋乃綾（奧會提供）

鄭竹玲以3：4落敗，收下一面銀牌（奧會提供）