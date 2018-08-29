高球》中信女將一日導師 興福國小返校日很不一樣（影音）

中國信託女子公開賽前，在林口興福國小舉行高爾夫公益教學日。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／新北林口報導〕新北市林口興福國小的返校日很不一樣，今天高年級同學參與了中國信託高球女將一日導師活動，在暑假的尾聲快樂揮桿。

2018中國信託女子公開賽明天將在林口東華球場開賽，今天先舉行高爾夫公益教學，中國信託贊助的職業女將謝瑀玲、葉欣寧和石昱婷上午來到林口下福的興福國小，指導返校日的高年級學生練習短桿，還進行了趣味競賽。

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她們分組進行教學，很有耐心地一球一球教小朋友短桿揮桿要領，讓他們知道如何把球打向目標。

興福國小校長宋宏璋表示，學校從2003年起透過社區總體經營的模式，開始讓學生接觸高爾夫，他說：「站在我們學校比較高的位置就可以看到幸福球場，部分學生家長就在幸福球場服務，透過高爾夫教學讓小朋友了解這項運動，同時也知道家長從事的工作。一般學生每週會有1節課學習高爾夫，部分打得比較有心得的學生則利社團活動時間，有兩節課由特聘的教練指導。」

他表示，這次中國信託安排的教學活動，正好是返校日，學生們可以跟年輕的職業女將學習，是很好的經驗。

中國信託贊助的職業女將謝瑀玲（右起）、葉欣寧和石昱婷，專程到林口興福國小，指導返校日的高年級學生。（記者趙新天攝）

葉欣寧（右1）與同組的小朋友合影。（記者趙新天攝）

石昱婷（左1）仔細指導小學生把球打向目標。（記者趙新天攝）

中國信託贊助的職業女將謝瑀玲頒獎給興福國小的學生。（記者趙新天攝）