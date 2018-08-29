中職》8小獅合約揭曉 古林睿煬總值700萬、穿19號

第一指名投手古林睿煬與統一完成簽約。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕統一獅上週已與選秀新人古林睿煬、張偉聖、劉軒荅、李丞齡、方建德、林靖凱、姚雨翔及自主培訓的施冠宇8人完成簽約，今辦加盟記者會，由球團董事長凃忠正、總經理蘇泰安為選手披上獅隊球衣與球帽。

其中，第一指名投手古林睿煬穿上19號球衣，父親也到場見證，簽約金550萬元，在中職史上僅次於前興農牛王牌投手蔡仲南的600萬元，加上激勵獎金150萬元，總值700萬元，也改寫去年獅隊第1指名捕手陳重羽的680萬元，成為史上新人總值最高的合約。

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★獅隊新秀簽約內容和薪資：

第1輪古林睿煬：簽約金550萬元、激勵獎金150萬元、月薪5萬元，背號19號

第2輪張偉聖：簽約金400萬元、激勵獎金50萬元、月薪6.5萬元，背號52號

第3輪劉軒荅：簽約金330萬元、激勵獎金80萬元、月薪7萬元，背號23號

第4輪李丞齡：簽約金280萬元、激勵獎金80萬元、月薪5萬元，背號9號

第5輪方建德：簽約金200萬元、激勵獎金50萬元、月薪6萬元，背號69號

第6輪林靖凱：簽約金160萬元、激勵獎金50萬元、月薪5萬元，背號64號

第7輪姚雨翔：簽約金100萬元、激勵獎金50萬元、月薪5萬元，背號67號

自主培訓施冠宇：簽約金100萬元（上一軍）、激勵獎金30萬元、月薪5萬元，背號3號