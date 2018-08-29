亞運棒球》中國12投僅1左投 許總：一定拿最好投手對我們

台灣棒球代表隊總教練許順益。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球明天晚上7點半台灣對中國之戰，台灣隊總教練許順益表示，暫定派控球好的左投先發；至於中國隊先發投手尚未公布，依照名單來看，有可能是孟偉強或甘泉，許順益說，對方會派誰先發，我們心裡大戰有個底。

今年5月中旬亞運中國隊球員，赴美打獨立聯盟賽事，直到8月初，台灣隊也派人到美國情蒐中國選手表現，為期近2個月。看過情蒐影帶和資料後，許順益認為，中國隊投手球速不快，但擔心對方出奇不意，明天比賽盡量不要讓對方投手投太多局數，也怕台灣隊打者追打壞球。

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這屆亞運中國總計帶了12名投手，為四強球隊最多，僅冉松是左投，另11人都是右投，由於美國獨立聯盟賽事強度很高，中國投手帳面成績普遍不佳，以孟偉強為例，出賽14場都是先發，拿下4勝6敗、防禦率4.65已是不錯成績，甘泉出賽14場其中13場先發，戰績6敗、防禦率4.24。

依照帳面數據來看，孟偉強和甘泉是中國實力最好的兩位投手，最有可能明天對台灣先發，中國這12名投手當中，包括孟偉強、甘泉、鄭超群、楊燕勇、劉宇、宮海成、逯宇松等7投都是去年經典賽班底。

孟偉強。（資料照，法新社）

牛棚部分，今年在美國獨立聯盟表現不俗有兩投，其一是鄭超群，出賽22場投了25.1局、防禦率1.42，其二是齊鑫，出賽21場投了21.1局、防禦率2.10，陣中唯一左投冉松防禦率高達6.26。

亞運預賽中國以2:17遭日本痛宰，其中宮海成先發只投0.2局就痛失11分，許順益認為，中國方面可能知道實力和日本有差距，不會把最好的投手壓在中日之戰。

那麼，是否意味中國會將最好投手壓在明天「兩岸大戰」?許順益說，「百分之百是這樣的，他們一定會拿最好的投手對我們，對他們來說名次還好，是否能贏我們，他們絕對擺第一。」

★亞運中國投手今年在美國獨立聯盟成績