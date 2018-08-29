亞運棒球》中國打者有力量、速度快 許總：小心他們偷點

2018/08/29 15:54

背號30號為中國打者褚夫佳。（資料照，法新社）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球明天晚上7點半台灣對中國之戰，雖然贏面不小，不過台灣隊總教練許順益強調，「絕對不能小看他們!」

中國隊選手今年5月中旬直接加入美國獨立聯盟Texas Airhogs隊打比賽，近3個月時間以賽代訓，同時導入美式訓練，希望在亞運能拚出好成績。許順益表示，中國隊選球員材有兩個特點，體型好、速度快，過去比賽經驗不足，經過長期赴美打比賽，補足這一塊，相信他們有相當大的成長。

透過情蒐影帶資料，許順益認為，中國打者力量足、不怕速球、腳程快，屆時比賽擔心對方打者會「偷點」，所以會特別提醒三壘手陳偉志，在每名打者的第一球都要做好趨前守備的準備，他說，「比較擔心中國會有出奇不意的投手，對於他們打擊比較不擔心，如果我們投手控球好，就有放心的空間。」

中國陣中有12名野手，若加上投打「二刀流」孟偉強，就有13名可用之兵可調度，包括捕手李寧、孟偉強，內野手褚夫佳、杜曉磊，外野手楊順意、陸振洪、那闖都是去年經典賽成員，他們將是今年亞運中國先發主力，特點是大型國際賽經驗相當豐富，褚夫佳更打過3屆經典賽。

去年經典賽褚夫佳和陸振洪扛中國前兩棒，孟偉強、楊順意和那闖是中心打者，杜曉磊埋伏在第9棒，今年5月征戰美國獨立聯盟至今，他們成績都不算理想，其中孟偉強打擊率1成23，陸振洪打擊率不到2成，那闖、褚夫佳和杜曉磊打擊率都在2成5以下。

許順益提到，中國隊有美籍總教練（John McLaren ），絕對有錢委託別人幫他們情蒐台灣隊，「之前我們去美國移地訓練，和到荷蘭哈連盃比賽，中國應該都有請人來情蒐。」

★亞運中國野手今年在美國獨立聯盟成績

球員

守位

出賽

打擊率

打數

安打

全壘打

打點

盜壘

孟偉強

捕手、外野手

23

0.123

73

9

0

1

0

栾臣臣

捕手

31

0.255

106

17

0

7

　1

李寧

捕手

36

0.226

124

28

0

7

5

杜曉磊

內野手

27

0.233

90

21

0

4

1

陳晨

內野手

57

0.187

198

37

0

10

0

褚夫佳

內野手

29

0.245

110

27

0

5

5

羅錦駿

內野手

22

0.203

69

14

1

5

1

楊晉

內野手

40

0.220

141

31

0

2

3

陳俊鵬

內野手

36

0.244

123

30

0

14

0

嵩蘊琦

外野手

42

0.171

129

22

0

3

2

陸振洪

外野手

42

0.196

148

29

0

8

0

那闖

外野手

9

0.250

24

6

0

2

0

楊順意

外野手

*無成績

*無成績

*無成績

*無成績

*無成績

*無成績

*無成績
相關關鍵字： 亞運 亞運棒球 2018雅加達亞運

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.