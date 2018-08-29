亞運棒球》對中國一定要贏! 明台灣11投全員備戰

台灣棒球代表隊練球。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球明天晚上7點30分在GBK棒球場，上演「兩岸大戰」台灣對中國戲碼，台灣隊總教練許順益說，暫定由控球好的左投先發，明天全隊11名投手全員備戰，隨時準備上場。

兩岸大戰台灣隊11名投手全部備戰，意味後天晚上7點半對日本之戰，並沒有預設的投手布局，許順益解釋，「對於中國來講，亞運名次不是問題，他們就是想贏我們，我們也不想輸他們啊，還沒想到對日本的投手要怎麼安排，先贏中國這場再說。」

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王政浩。（特派記者陳志曲攝）

林政賢。（特派記者陳志曲攝）

吳昇峰。（特派記者陳志曲攝）

唐嘉駿。（特派記者陳志曲攝）

過去正式國際比賽台灣曾多次輸中國，包括北京奧運、2009年經典賽、2013年天津東亞運，兩岸大戰不但是實力比拚，更是面子之爭，許順益說，「壓力難免一定都有，盡量鼓勵選手，對中國不要有壓力。」

對中國之戰，台灣隊先發打序不變，仍與首戰台韓之戰一樣，至於中國隊先發投手，一般預料是孟偉強或甘泉。

★台灣隊先發陣容

棒次 球員 守位 所屬球隊 1 戴如量 左外野 台電 2 林瀚 DH 合庫 3 姜建銘 一壘 崇越隼鷹 4 林加祐 中外野 合庫 5 詹子賢 右外野 中信兄弟 6 陳偉志 三壘 台電 7 黃佳瑋 捕手 合庫 8 *蕭帛庭 二壘 台電 9 林承飛 游擊 Lamigo桃猿

*表示左打

林瀚。（特派記者陳志曲攝）

總教練許順益（右）與姜建銘（左）交換意見。（特派記者陳志曲攝）

陳偉志。（特派記者陳志曲攝）

林加祐。（特派記者陳志曲攝）

黃佳瑋。（特派記者陳志曲攝）

戴如量。（特派記者陳志曲攝）