亞運棒球》對中國一定要贏! 明台灣11投全員備戰

台灣棒球代表隊練球。（特派記者陳志曲攝）
〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球明天晚上7點30分在GBK棒球場，上演「兩岸大戰」台灣對中國戲碼，台灣隊總教練許順益說，暫定由控球好的左投先發，明天全隊11名投手全員備戰，隨時準備上場。
兩岸大戰台灣隊11名投手全部備戰，意味後天晚上7點半對日本之戰，並沒有預設的投手布局，許順益解釋，「對於中國來講，亞運名次不是問題，他們就是想贏我們，我們也不想輸他們啊，還沒想到對日本的投手要怎麼安排，先贏中國這場再說。」
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王政浩。（特派記者陳志曲攝）
林政賢。（特派記者陳志曲攝）
吳昇峰。（特派記者陳志曲攝）
唐嘉駿。（特派記者陳志曲攝）
過去正式國際比賽台灣曾多次輸中國，包括北京奧運、2009年經典賽、2013年天津東亞運，兩岸大戰不但是實力比拚，更是面子之爭，許順益說，「壓力難免一定都有，盡量鼓勵選手，對中國不要有壓力。」
對中國之戰，台灣隊先發打序不變，仍與首戰台韓之戰一樣，至於中國隊先發投手，一般預料是孟偉強或甘泉。
★台灣隊先發陣容
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棒次
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球員
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守位
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所屬球隊
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1
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戴如量
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左外野
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台電
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2
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林瀚
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DH
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合庫
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3
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姜建銘
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一壘
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崇越隼鷹
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4
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林加祐
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中外野
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合庫
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5
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詹子賢
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右外野
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中信兄弟
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6
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陳偉志
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三壘
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台電
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7
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黃佳瑋
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捕手
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合庫
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8
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*蕭帛庭
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二壘
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台電
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9
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林承飛
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游擊
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Lamigo桃猿
*表示左打
林瀚。（特派記者陳志曲攝）
總教練許順益（右）與姜建銘（左）交換意見。（特派記者陳志曲攝）
陳偉志。（特派記者陳志曲攝）
林加祐。（特派記者陳志曲攝）
黃佳瑋。（特派記者陳志曲攝）
戴如量。（特派記者陳志曲攝）