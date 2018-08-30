亞運「超級星期四」 棒球、男籃迎戰中國 今日賽事預告與轉播

台灣男籃今強碰中國。（特派記者林正堃攝）

亞運持續進行，中午11點台灣女籃4強迎戰南北韓聯軍，尋求金牌戰門票。男排下午5點半將迎戰南韓，20年來首度重返亞運4強的台灣男排，今天希望創造歷史佳績。另外，晚間7點30分棒球項目，台灣迎戰中國，這場比賽台灣有輸不得的壓力，只要擊敗中國就能取得金牌戰門票，請球迷們準時鎖定轉播。

而台灣男籃本屆亞運屢創驚奇，擊敗日本、卡達與敘利亞等強敵後，今天將在4強戰碰上有周琦、丁彥雨航與王哲林等好手坐鎮的中國隊，球迷們記得準時打開電視為台灣健兒加油！

請繼續往下閱讀...

大聯盟例行賽，早上10點由響尾蛇出戰巨人，響尾蛇派出賈德利（Zack Godley）先發，對上巨人的羅德里奎茲（Dereck Rodriguez）。響尾蛇近況不佳，近5戰僅拿下1勝4敗的成績，且目前在國聯西區已被洛磯與道奇追上，今天賈德利肩負止敗的重任。另外，早上7點還有洋基迎戰白襪的比賽，棒球迷們不要錯過囉！

中職今日兩地開打，澄清湖球場由桃猿迎戰統一獅，猿隊派出尼克斯先發，獅隊由瑞安主投。瑞安近3場先發皆投不滿5局，且3場總計失分高達18分，今天他能否及時回穩，並帶領獅隊奪回下半季王座呢？而洲際球場由富邦悍將挑戰中信兄弟，悍將派出狂飆151公里速球的新人吳世豪先發，他的先發初登板值得期待。

亞運

10:00 自由車 場地賽 愛爾達體育1台

11:00 女籃4強 台灣@南北韓聯軍 緯來體育、愛爾達體育2台

13:00 棒球 日本@南韓 緯來體育、愛爾達體育3台

13:30 女籃4強 中國@日本 愛爾達體育2台

16:00 跳水 緯來體育

17:30 男排4強 台灣@南韓 緯來體育、愛爾達體育3台

19:30 男籃4強 台灣@中國 緯來育樂

19:30 棒球 台灣@中國 公視、緯來體育、愛爾達體育3台

21:30 田徑 緯來體育

MLB例行賽

07:00 白襪@洋基 民視、FOX體育2台

10:00 響尾蛇@巨人 FOX體育2台

CPBL例行賽

18:35 猿@獅 FOX體育2台、愛爾達體育1台、愛奇藝

18:35 悍將@象 緯來綜合台、愛爾達體育2台、愛奇藝

NPB例行賽

17:00 日本火腿@歐力士 FOX體育

17:00 養樂多@阪神 ELEVEN SPORTS1

美網

23:00 FOX體育、FOX體育3台