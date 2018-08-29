亞運》賽前廣播介紹辛度收「銀」員 印度ESPN很受傷

2018/08/29 16:21

辛度遭網友戲稱為收「銀」員。（資料照，歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕印度兩名羽球女單大將前球后賽娜、奧運銀牌辛度在亞運輪番上陣面對世界球后戴資穎，但兩人無功而返，印度ESPN報導，決賽前主持人介紹辛度，「現在進場的是里約奧運銀牌、去年世錦賽銀牌、今年世錦賽銀牌的印度選手辛度！」

事實上辛度被網友戲稱為收「銀」員，這段介紹聽到印度媒體耳裡格外諷刺，雖說這是事實．印度ESPN寫到，每次辛度出場都要被這麼介紹，她心情該是多痛苦。

印度媒體期待辛度可以在決賽扳回一城，但事與願違，辛度只拚了兩局、36分鐘，就敗下陣來，印媒形容，這不只是場挫敗，還是種恥辱。

賽後頒獎時，賽娜、辛度都站到頒獎台上，印媒賽後問賽娜如何保持笑容，賽娜說，因為她的頒獎服太短、辛度的太長，她們是在笑這個。ESPN指出，這應該是兩人亞運唯一的幽默了。

賽娜認為，如今戴資穎打球風格就像陶菲克，手法細膩，她認為，有辦法以速度壓迫戴資穎的可能就剩西班牙女將瑪琳了。賽娜也指出，世錦賽後僅有數週時間調整，光是幾週練習根本不足以擊敗戴資穎，要從她手上奪勝，必須從長計議。

辛度不敵戴資穎再次收下銀牌。（資料照，歐新社）

相關關鍵字： 亞運 亞運羽球 2018雅加達亞運

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.