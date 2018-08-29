亞運》賽前廣播介紹辛度收「銀」員 印度ESPN很受傷

辛度遭網友戲稱為收「銀」員。（資料照，歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕印度兩名羽球女單大將前球后賽娜、奧運銀牌辛度在亞運輪番上陣面對世界球后戴資穎，但兩人無功而返，印度ESPN報導，決賽前主持人介紹辛度，「現在進場的是里約奧運銀牌、去年世錦賽銀牌、今年世錦賽銀牌的印度選手辛度！」

事實上辛度被網友戲稱為收「銀」員，這段介紹聽到印度媒體耳裡格外諷刺，雖說這是事實．印度ESPN寫到，每次辛度出場都要被這麼介紹，她心情該是多痛苦。

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印度媒體期待辛度可以在決賽扳回一城，但事與願違，辛度只拚了兩局、36分鐘，就敗下陣來，印媒形容，這不只是場挫敗，還是種恥辱。

賽後頒獎時，賽娜、辛度都站到頒獎台上，印媒賽後問賽娜如何保持笑容，賽娜說，因為她的頒獎服太短、辛度的太長，她們是在笑這個。ESPN指出，這應該是兩人亞運唯一的幽默了。

賽娜認為，如今戴資穎打球風格就像陶菲克，手法細膩，她認為，有辦法以速度壓迫戴資穎的可能就剩西班牙女將瑪琳了。賽娜也指出，世錦賽後僅有數週時間調整，光是幾週練習根本不足以擊敗戴資穎，要從她手上奪勝，必須從長計議。

辛度不敵戴資穎再次收下銀牌。（資料照，歐新社）