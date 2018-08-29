亞運》遭虧不夠高 戴資穎一句話展現球后的高度

戴資穎昨日在亞運羽球女單決賽中奪金，賽後雖有媒體記者頻頻逼問，但小戴簡短有力的回應，展現出「金牌球后」的高度。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕世界球后戴資穎昨日在雅加達亞運羽球女子單打決賽中奪金，賽後受訪時竟有媒體記者「虧」她說，站上頒獎台終於跟179公分的印度一姐辛度一樣高了，不過小戴立刻回應「我只有站在上面能比她們高」，一句話立即展現出「金牌球后」的高度。

世界球后戴資穎（左二）在雅加達亞運奪金後，卻被記者虧站上台終於跟印度一姐辛度（左一）一樣高，不過小戴立刻回應「我只有站在上面能比她們高」，展現「金牌球后」的高度。（美聯社）

戴資穎昨日在亞運羽球女單決賽中，以直落二拍落印度一姐辛度。（法新社）

戴資穎昨日在亞運羽球女單決賽中奪金，賽後有中國媒體記者詢問稱，小戴已坐擁世界球后寶座多時，卻始終缺少一場大賽冠軍來證明自己，「那個時候妳心急嗎？拿到這個冠軍後，是對全世界球迷、或對自己最好的證明嗎？」這番提問讓現場氣氛凝結，不過小戴當時也簡短有力的回應，指沒有什麼需不需要證明，她就是這樣比賽，贏了就贏了，輸了就輸了。雖然該名記者又追問，指小戴不想向全世界的球迷證明自己世界第1是實至名歸的嗎，不過戴資穎聽完後則很酷地回應，「這需要證明嗎」？

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據《中時電子報》報導，在賽後記者會上其實還有記者虧小戴說，站上頒獎台，感覺終於跟179公分的辛度一般高了，不過小戴直接回應說「我只有站在上面能比她們高」。

簡單的一句話直接印證，不管運動員的種族膚色還是高矮胖瘦為何，真正決定他們高度的，是他們的表現及成績，而在本屆的亞運女單羽球賽場上，小戴就是最高的王者。