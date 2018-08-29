中職》被戴培峰摸透 古林睿煬笑喊不公平

戴培峰（左）和古林睿煬（右）同樣來自平鎮高中，對彼此相當熟悉。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕獅隊以簽約金550萬元、激勵獎金150萬元，簽下第1指名投手古林睿煬，合約總額700萬元，締造中職史上新人合約總值最高紀錄，他坦言多少都有壓力，「但就是進職棒後，要拿出自己實力。」古林預定下週二向獅隊報到。

上週敲定合約後，古林睿煬原本要先赴日本宮崎，參加9月開打的U18亞洲青棒錦標賽，但體檢時發現手肘發炎，須先休養4週，因而退出國家隊，今天確定改由北科附工潛力投手陳柏毓替補。

請繼續往下閱讀...

古林睿煬表示，這是高中最高層級賽事，若無受傷，一定會想打，但也不會可惜，可以早點進職棒適應環境；他還說：「柏毓是很棒的選手。」

古林睿煬下週向獅隊報到，球團將按啟動長期培養計畫，先讓他休息、調整，慢慢在二軍訓練，最快明年再上一軍。他說：「球團有這規畫，代表應該是滿重視我的，就按照他們課表去做，而且職棒是長期比賽，對身體負荷比較大，要好好強化身體素質，走得更長遠。」

和哪些打者對決、向哪些前輩請益，古林睿煬還沒多想，他認為，遇到狀況就要馬上問，才能精益求精，且每個職棒打者都有特色和實力，要視當下狀況應變。

不過，談起同樣來自平鎮高中的同學，包括獲悍將青睞的選秀狀元戴培峰、兄弟新秀江坤宇，古林睿煬可不想輸，交手反而可能會緊張，他笑說：「因為要是被他們贏了，會被笑啊！所以要想辦法贏，換我笑他們。」

古林睿煬、戴培峰從國小到高中都是同隊好搭檔，如今成了敵人，他笑稱，設法解決好友就好，先不用想三振，且過去在練習賽對戰，都是戴培峰佔上風，「從小到大沒三振過他，很生氣，他也熟悉我球路，不公平啊！」

古林睿煬月薪5萬元，背號19號，其實他原本想穿91號，理由是號碼看起來很大、又強又帥，但反過來的19號，他也覺得不錯。

古林睿煬（左）與戴培峰（右）。（資料照，記者李容萍攝）