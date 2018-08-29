中職》從選秀11輪躍上第3輪 劉軒荅：3年磨練是好事

中職統一7-ELEVEN獅29日舉行2018新秀加盟記者會，新秀劉軒荅（左二）正式加盟。（記者廖振輝攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕從2015年選秀第11輪才被中信兄弟挑中，到今年獲統一獅第3指名，來自國立體育大學的投手劉軒荅歷經3年沉潛，終於以簽約金330萬元、激勵獎金80萬元加入獅隊，展開職棒路。

3年前在高苑工商就挑戰職棒，劉軒荅和中信合約談不攏，選擇先讀大學而放棄加盟。回首當時，他不認為是挫折，反而是動力，代表自己仍有不足，如果未能加強、沒準備好，就會被淘汰。

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劉軒荅說：「經過這3年磨練是好事，如果直接從高中跳到職棒，或許會不適應，畢竟高中都是短期盃賽，要轉到職棒長期調整，可能沒那麼完整。」

劉軒荅不諱言，一開始會想很多，想過自己是否不適合這環境，但之後又覺得，既然都進國體大了，再給自己拚一次的機會。

劉軒荅披上獅隊戰袍，月薪7萬元，背號則是23號。對於選秀順位三級跳，他說，在大學歷經許多國際賽磨練，盡力投出穩定表現，感覺比較有信心，也相信球團都有在看。

劉軒荅表示，非常感謝國體教練團給他很多機會，讓他放心、專注在場上好好比賽，加上體能教練和防護團隊協助調整，才有現在的他，身心都成長，也很謝謝獅隊對他的肯定。

統一新秀劉軒荅目前在二軍訓練。（資料照，記者黃志源攝）