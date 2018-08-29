亞運》僅輸千分之一秒！楊俊瀚破全國奪銀掉英雄淚

知道自己奪下銀牌，楊俊瀚難掩失望，落下英雄淚。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今晚在雅加達巨港亞運男子200公尺決賽衝出20秒23締造新的全國紀錄，雖與小池祐貴同成績，卻因壓線較晚屈居銀牌，賽後也留下英雄淚，仍為台灣贏得史上首面男子200公尺獎牌。

21歲楊俊瀚昨在準決賽跑出20秒53，在8名晉級決賽者中僅次於日本快腿小池祐貴的20秒35。

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楊俊瀚在5月全大運於200公尺決賽跑出20秒33，締造全國紀錄，此成績放眼今年亞洲僅次於中國謝震業20秒16、小池祐貴20秒29，位居年度亞洲第三佳。楊俊瀚這次決賽和小池祐貴較勁，卻因最後壓線較晚，經終點攝影判定與金牌失之交臂，只能趴在地上流淚。

台灣過去在亞運田徑200公尺項目中，僅「風速女王」王惠珍在1990年北京亞運奪銀，以及1994年廣島亞運摘金。至於男子選手歷屆尚未有奪牌紀錄，如今靠著楊俊瀚的優異表現，我男將終於在亞運短跑項目揚眉吐氣。

楊俊瀚。（資料照，特派記者林正堃攝）

楊俊瀚些微差距敗給日本選手。（特派記者陳志曲攝）

楊俊瀚在終點線前摔倒。（特派記者陳志曲攝）

楊俊瀚摔倒。（特派記者陳志曲攝）

楊俊瀚。（特派記者陳志曲攝）

楊俊瀚身披台灣奧會會旗。（特派記者陳志曲攝）