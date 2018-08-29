亞運柔道》楊勇緯含淚奪銅 我要贏給大家看！

楊勇緯激動眼眶泛淚。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運柔道賽事，楊勇緯在男子60公斤銅牌戰與北韓勁敵安在鎔激戰長達8分多鐘，總算辛苦勝出為我國贏得睽違8年的男子獎牌，賽後他情緒激動眼眶泛淚，「我知道很不容易拿牌，所以我一定要贏給大家看。」

楊勇緯和安在鎔一路纏鬥至正規戰結束，仍無法決定勝負，幾次三角鎖攻勢被對方逃脫，甚至一度切入十字固，還讓敏捷的對手脫困，只能在「黃金得分」的驟死賽決勝負。楊勇緯攻勢猛烈，逼得安在鎔陷入防守被動，累積3次犯規被判指導才落敗。「全隊等獎牌很久，大家對我的期望也很高。」20歲的楊勇緯表示，沒得金牌雖然遺憾，但他知道自己還年輕，也有進步空間，「銅牌可以接受，我可以學習更多。」

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楊勇緯奪下銅牌。（特派記者陳志曲攝）

楊勇緯上午先輕取葉門庫斯洛夫，但8強賽不敵里約奧運銅牌的烏茲別克名將伊洛斯巴耶夫，意外落入敗部，所幸復活賽及時振作，硬是擊敗曾贏他2回的蒙古老冤家達許達瓦，最後才能含淚奪銅，「預賽時情緒有點起伏，在敗部時我告訴自己，一定要把調整心態，穩定應付接下來比賽。我本來就擅長這種驟死戰，可能因為年輕吧。」

我國上回亞運柔道得牌，還是在2010年廣州，楊勇緯是去年台北世大運國手，今年6月東亞錦標賽奪金，才拿到亞運入場券，「歷經半年移地訓練和比賽，我連日常生活中都不斷模擬，只想幫柔道再拿下獎牌，很高興終於做到了！」他也特地感謝一路支持的老師許淑惠，「她總是鼓勵我，提供的一些觀念都很受用。」

楊勇緯高舉雙手慶祝。（特派記者陳志曲攝）