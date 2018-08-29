亞運》奪200米銀牌 俊瀚阿公替孫加油「我孫子不得了啦！」

楊俊瀚全家在「台灣最速男」匾額前合照，阿公阿嬤和爸爸很為愛孫感到驕傲。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣最速男楊俊瀚今晚8點05分在巨港亞運跑200米決賽，楊俊瀚的阿公、阿嬤和爸爸等全家都聚集電視前準備看轉播，突然電視出包畫面全黑，一會兒就聽到「鄰居家傳出尖叫聲」！阿公和姑姑也衝到鄰居家看電視，看到拿到銀牌阿公雖然有些失望，但還是高興「我孫子真的不得了的啦」！

今晚8點05分的決賽，在花蓮玉里鎮松浦部落的阿公阿嬤也守著電視替愛孫加油，但當全家守在電視機前最後一刻，突然電視「秀逗」畫面全黑，20秒後就聽到鄰居傳來瘋狂尖叫聲！

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聽到隔壁鄰居瘋狂尖叫「金牌了啦」！「是真的嘛」？？阿公和姑姑衝到鄰居家看到電視畫面重播楊俊瀚200公尺終點前壓線，姑姑高興得拍手尖叫、直呼「時間幾乎一樣啦」、但仔細看畫面「俊瀚頭低低觸到終點、但日本選手先出腳踏到終點」，「啊，只差一點點」，最後拿到銀牌。

阿公看著電視轉播畫面中，俊瀚賽後激動、蹲下拿著毛巾哭了，阿公坦言「看到俊瀚哭了會很難過」！阿公說，前天俊瀚100公尺比完有打電話回家、還說「對不起阿公阿嬤」、「他壓力很大」！姑姑則一旁安慰俊瀚阿公「他還年輕，還可以有表現」「他已經很努力了」，阿公這才釋懷，還說：「我愛孫很會跑步、很會唸書，真的不得了的啦」、「我希望他以後讀碩士、還要讀博士，要回饋社會」！

楊俊瀚國小啟蒙教練謝德川，是俊瀚的叔叔，和許多鄰居也到俊瀚家恭喜、放鞭炮，一堆人還在俊瀚家門口高唱「玉東國中校歌」，氣氛超嗨。謝德川說，雖然只拿到銀牌，但是他的成績已刷新全國紀錄，以20秒23成績打破自己保持的20秒33全國紀錄，相信他將來還會有更棒的表現，「俊瀚是我們瑪谷達璦Makutaay部落的驕傲」、「我們部落有2個人跑進亞運，另一個是他的女兒百欄選手謝喜恩」！

姑姑則透露，俊瀚有打電話回家告訴阿公「9月要回家看阿公，還會帶『朋友』一起」，她就追問「是男的還是女的朋友啊？」俊瀚笑得有靦腆「她猜，應該是要帶女友回來看阿公了！」

俊瀚姑姑跑到鄰居家看轉播，興奮拍手歡呼。（記者花孟璟攝）

楊俊瀚的阿公和姑姑到鄰居家看轉播，替俊瀚加油。（記者花孟璟攝）

楊俊瀚阿公看著愛孫只差一點點獲得金牌，表情有些嚴肅，但他事後還是開心的說「我孫子不得了的啦」。（記者花孟璟攝）

楊俊瀚家因為電視突然故障，阿公（中）和姑姑（右）衝到鄰居家看轉播。（記者花孟璟攝）