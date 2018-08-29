亞運》奪下重要一金不自滿 中媒大讚小戴善解人意又謙虛

戴資穎昨摘下女單金牌。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣世界球后戴資穎昨天在亞運拿下職業生涯中最有份量的金牌，中媒不但撰文讚美小戴展現了出眾的實力，更大讚她謙虛、善解人意。

雅加達巨港亞運女單決賽昨登場，即使對手是里約奧運銀牌、世界排名第3印度名將辛度，小戴以21：13、21：16勝出，不僅取得對戰6連勝，更為台灣進帳史上首面亞運羽球金牌。

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《新浪體育》撰文指出，本屆亞運會戴資穎在羽球女團不敵泰國一姊依瑟儂，雖讓大家擔心她的狀態，但在女子單打開始後，小戴從第2輪就一路過關斬將，面對名將奧原希望、賽娜，以及決賽碰上的辛度，戴資穎都是直落2局收下勝利，展現相當出眾的實力。

《新浪體育》也特別指出，在記者會結束之後，戴資穎留下來接受媒體訪問，還善解人意地問記者：「我身邊還有很多椅子，你們要不要坐下來問我？」

而這場勝利可說是這是小戴職業生涯迄今為止份量最重一冠，但中媒也驚訝地表示，在拿下冠軍後，小戴卻仍表現和往常一樣，臉上雖然有燦爛的笑容，但受訪時仍講話還是四平八穩、少有激情，也認為這大概就是戴資穎最大的特點，最後也稱讚她雖然奪冠，卻沒有絲毫自滿。

戴資穎昨天拿下台灣在亞運的首面羽球金牌。（特派記者林正堃攝）