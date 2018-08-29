亞運》台灣最速男「銀」恨痛哭 蔡總統暖心貼文打氣

楊俊瀚在男子200公尺項目以些微差距敗給日本選手，難掩失望神情。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今晚在亞運男子200公尺決賽衝出20秒23刷新全國紀錄，但最後以0.002秒敗給日本選手，屈居銀牌，賽後難掩失望，痛哭落下英雄淚。而總統蔡英文馬上在臉書貼文鼓勵幫楊俊瀚加油，你是台灣人心中的金牌！」

蔡總統透過社群網站寫下，今天的亞運賽場上，有意志力、有拚勁，也有淚水。「台灣最速男」楊俊瀚在200公尺決賽中，跑出破全國紀錄的20秒23新紀錄。雖然和金牌選手成績相同，但因為壓線較晚，拿下銀牌。真的只差一點點。

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「結束100公尺的比賽後，俊瀚有些失落，但他把自己歸零，把經驗變成養分，拿出更好的表現。今天他用破紀錄的表現在賽場上衝刺，全國人民都看到他拚了命壓線的那一刻，我們一起感到惋惜，更要一起鼓勵他，加油，繼續拚！」蔡英文寫道。

蔡總統也不忘稱讚其他幾位在場上辛苦奮鬥的選手，包括在軟式女網闖進冠軍戰奪銀的鄭竹玲、自由車女子全能鍍銀的黃亭茵、拿下賺人熱淚銅牌的男子柔道選手楊勇緯。而在示範項目中，輕艇水球的男子組和女子組，也各拿一面示範賽銅牌。

蔡總統最後也表示，今天沒有金牌，但一點都不可惜，「因為選手們展現的拚勁，都是我們心中的金牌」。