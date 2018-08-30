MLB》左肩不適緊急停機 印地安人米勒本季3度成傷兵

米勒因肩傷進入傷兵名單，為生涯首見。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人目前穩居美聯中區王座，已領先第二的雙城多達14場勝差，球團今賽前宣布將牛棚大將米勒（Andrew Miller）放入傷兵名單，讓米勒專心養傷，為季後賽做準備。

這是米勒本季第3次進入傷兵名單，總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示，本週對皇家賽後，米勒反應左肩有不適感，MRI檢查發現米勒的關節囊腫脹，診斷為左肩關節夾擠，已進行可體松注射治療。

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米勒今年受傷勢所擾，開季拉傷左腿腿後肌，歸隊2週後，因右膝發炎再進傷兵名單，缺陣超過2個月，這次傳出肩部問題，球團不敢掉以輕心，米勒大聯盟生涯13年至今，首度因肩傷進傷兵名單，單季3度因傷停機也是生涯首見。

總教練法蘭柯納強調，讓米勒專心養傷是對的決定，就算調度會受影響，仍必須做對的事，透露米勒會先暫停投球4到5天，再視情況做後續安排，目前沒有歸隊時間表，「米勒還要再投很久，他已經為球隊扛下許多重任，我們得好好照顧他。」

因應米勒暫時缺陣，印地安人從3A升上歐森（Tyler Olson）支援，將由漢德（Brad Hand）和艾倫（Cody Allen）主投比賽後段局數。米勒本季僅出賽27場，24局送出33次三振和13次保送，防禦率3.38，已超過3個月不曾連2天登板。

對於米勒本季因傷所苦，總教練法蘭柯納說：「有時候事情就是會發生，你只能盡力做到最好，他不會放棄，我們也不會放棄，有需要時就做調整。」

米勒面臨傷勢麻煩，本季3度因傷停機。（資料照，法新社）

