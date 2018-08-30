美網》穆雷傷癒復出二輪遊 不爽對手和教練交談

穆雷在美網止步第二輪。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕因傷錯過今年前三大滿貫賽的31歲英國前球王穆雷（Andy Murray），好不容易在美網復出，但今晨在男單第二輪，鏖戰四盤，以5：7、6：2、4：6、4：6，遭西班牙34歲老將沃達斯科（Fernando Verdasco）淘汰，無緣晉級32強。

雙方過去交手14次，穆雷取得13勝1敗的絕對優勢，但他因臀部受傷，今年初動刀治療，復出之路漫長，這場比賽幾度呈現體力不濟、正拍回擊被對手壓著打。

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穆雷賽中甚至還發火，向主審抗議沃達斯科在休息時間與教練於更衣室交談。「我不得不告訴主審和官員們，因為他們沒人知道這該死的（fxxxing）的規則！」

美網今年首度實行「高溫規則」，在第3盤與第4盤之間暫停10分鐘讓雙方休息，不得與教練交談。

沃達斯科。（美聯社）

不過最終花費3小時23分鐘，穆雷還是以盤數1：3落敗，第四盤關鍵發球局，沃達斯科以5：4領先，一連挽救5個破發點，雖然也浪費2個賽末點，仍順利拿下，他賽後表示，自己過去唯一一次擊敗過穆雷就是在2009年澳網，也是在大滿貫賽，因此這給了他再次擊敗的動力。

沃達斯科下一輪將對上阿根廷好手波特羅（Juan Martin del Potro）。