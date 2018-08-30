MLB》才第二場比賽 教士大物新秀猛打賞教訓水手（影音）

教士隊潛力新秀烏里耶斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近期被叫上大聯盟的聖地牙哥教士的大物新秀烏里耶斯（Luis Urias）今天敲出生涯首安，幫助教士以8：3輕取水手，連兩天取得對戰勝利。

烏里耶斯是大聯盟官網排名高居第22的新秀，他擁有極佳的選球和球路辨識能力，同時還有出色的擊球技巧，讓他能打出一顆又一顆扎實的平飛球。他去年是2A德州聯盟上壘率最高的球員，同時保送次數比三振還多。官網給他的打擊評分高達70分（滿分80）。

請繼續往下閱讀...

相比之下，他的力量就遜色許多，長打量並不突出。烏里耶斯雖然配有不錯的臂力，具有守游擊的能力，但一般認為二壘會最適合他。總的來說他有高於平均的守備。《Baseball Prospectus》認為他的成長模板會是洛磯隊主力二壘手拉梅修（DJ LeMahieu）

昨日烏里耶斯已完成生涯初登場，不過4次上場打擊只有1次保送的成績，今天則是5打數3安打，包括一支二壘安打。同場教士隊的菜鳥先發盧切斯（Joey Lucchesi）也繳出精彩好投，共6.2局送出9次三振僅失1分，充分壓制水手打線。

而可怕的是教士系統內竟然還有三名球員排在他前面。目前教士共有9名百大新秀，與勇士並列全聯盟最多。有著強悍且豐沛的農場天分，或許教士崛起的日子已不遠矣。