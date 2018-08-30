美網》女球員場上更衣違反運動道德？美網緊急改規則滅火

法國網球女將柯內特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕法國網球女將柯內特（Alize Cornet）昨天在美網首輪比賽中因為球衣穿反，直接在球場上將衣服脫下，卻遭到主審給了「違反運動道德」警告，讓各界反彈聲浪響起，美網今天凌晨發文滅火，宣布無論男、女都可以在場上更衣。

美網今年首度實行「高溫規則」，讓選手在比賽中有一次10分鐘休息時間，能各自回到休息室，在休息結束過後，科內特與對手拉森（Johanna Larsson）回到場上準備繼續比賽，科內特發現球衣穿反了，立刻背對球場將球衣換成正面，整個過程不到15秒，卻遭到主審給了「違反運動道德」警告。

請繼續往下閱讀...

這項判決一出，立刻遭多許多女性反彈，前球王穆雷的母親茱蒂（Judy Murray）也發文表示不滿：「但是男人就可以在場上換衣服」，美網官方立刻發聲明，表示立即修正相關規則。

「所有球員都能在場上的選手休息區更換球衣」，美網宣布，「幸運的，科內特小姐僅遭到警告，並沒有受到懲處。女性球員也能選擇在球場或是更隱密的空間更衣」