亞運》4年前也曾與金牌擦肩...張銘煌、楊俊瀚這張照片 網友淚崩

4年前也曾與亞運金牌失之交臂的張銘煌,安慰遺憾奪銀的楊俊瀚。(取自亞田總推特)

〔體育中心/綜合報導〕「台灣最速男」楊俊瀚昨晚在亞運男子200公尺決賽,以千分之2秒、約2公分距離敗給日本好手小池祐貴,讓超多人扼腕,也讓他淚灑賽場,而上前安慰他的,正是4年前在亞運,也只以2公分差距、遺憾奪下銀牌的的我國鉛球好手張銘煌,這一幕讓許多人看了為之動容。

2014年仁川亞運張銘煌也同樣被看好,能為台灣奪下睽違數十年的亞運田徑金牌,然而當時他第2擲19公尺97,但最終仍遭到沙烏地阿拉伯選手的19公尺99逆轉,拿下銀牌,當時也被媒體形容為:「最遙遠的2公分」,今年的雅加達-巨港亞運,成了張銘煌生涯最後一場國際賽,他擲出18公尺98成績名列第5。

昨晚楊俊瀚看見螢幕上秀出的成績後,難掩激動情緒,忍不住淚灑田徑場,也正是當年與亞運金牌失之交臂的張銘煌,上前給予後輩暖心的安慰,亞洲田徑總會的攝影師Rahul Pawar拍下這張動人的照片,亞田總官方推特以及台灣田協都上傳這張照片,吸引網友紛紛點讚,直呼,這張照片充滿洋蔥!

What’s a difference between agony and ecstasy? For Koike and Yang experienced both within a difference of 1000th part of seconds . In the end Japan’s Koike Yuki win Gold medal in the men’s 200m with 20.23s leaving Yang Chunhan heartbroken with same time of 20.23s pic.twitter.com/WfFW6C00Pk