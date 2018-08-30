亞運》4年前也曾與金牌擦肩...張銘煌、楊俊瀚這張照片 網友淚崩

2018/08/30 09:50

4年前也曾與亞運金牌失之交臂的張銘煌，安慰遺憾奪銀的楊俊瀚。（取自亞田總推特）

〔體育中心／綜合報導〕「台灣最速男」楊俊瀚昨晚在亞運男子200公尺決賽，以千分之2秒、約2公分距離敗給日本好手小池祐貴，讓超多人扼腕，也讓他淚灑賽場，而上前安慰他的，正是4年前在亞運，也只以2公分差距、遺憾奪下銀牌的的我國鉛球好手張銘煌，這一幕讓許多人看了為之動容。

2014年仁川亞運張銘煌也同樣被看好，能為台灣奪下睽違數十年的亞運田徑金牌，然而當時他第2擲19公尺97，但最終仍遭到沙烏地阿拉伯選手的19公尺99逆轉，拿下銀牌，當時也被媒體形容為：「最遙遠的2公分」，今年的雅加達－巨港亞運，成了張銘煌生涯最後一場國際賽，他擲出18公尺98成績名列第5。

昨晚楊俊瀚看見螢幕上秀出的成績後，難掩激動情緒，忍不住淚灑田徑場，也正是當年與亞運金牌失之交臂的張銘煌，上前給予後輩暖心的安慰，亞洲田徑總會的攝影師Rahul Pawar拍下這張動人的照片，亞田總官方推特以及台灣田協都上傳這張照片，吸引網友紛紛點讚，直呼，這張照片充滿洋蔥！

相關關鍵字： 亞運 楊俊瀚 田徑 張銘煌 2018雅加達亞運

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.