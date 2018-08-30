MLB》砲轟阿里耶塔 國民大物追平小葛瑞菲紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民作客費城人三連戰最終回，大物新秀索托（Juan Soto）擊出本季第16發全壘打，追平名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）菜鳥年紀錄，但剛加盟費城人的包提斯塔（Jose Bautista）擊出超前安，國民以6：8輸球。

費城人今由阿里耶塔（Jake Arrieta）先發，2局下自力敲安打回2分，攻守交換後卻火速搞丟領先，被國民透納（Trea Turner）和索托連敲2發兩分砲，國民以4：2反超前，阿里耶塔3局投完用75球退場，追平本季最短先發局數。

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國民5、6局各添一分，費城人則靠山塔納（Carlos Santana）6局下滿貫砲一棒追平，新同學包提斯塔在7局下擊出超前安打，8局下費城人連續2支長打，追加保險分，以8：6留住勝利，與分區第一的勇士，勝差縮小到3.5場。

阿里耶塔今投3局就退場，近4場先發防禦率高達6.30。（美聯社）

巴提斯塔擊出超前致勝安打。（法新社）

國民球星哈波（Bryce Harper）今天因病未先發，代打獲保送但沒有得分。連49場先發的菜鳥索托，今天從阿里耶塔手中敲出本季第16轟，追平名將小葛瑞菲菜鳥年開轟紀錄，下一步將挑戰名人堂球員Mel Ott的18轟。

這是索托相隔2週再開轟，打擊三圍.233/.389/.344有降溫跡象，但索托堅持繼續先發，多次婉拒總教練讓他休息的提議，受訪時表示自己不認為表現有變差，如果總教練堅持，他樂意休息，但他自覺身體感覺很好，樂意繼續先發。

索托擊出本季第16轟，追平小葛瑞菲菜鳥年紀錄。（法新社）