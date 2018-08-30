亞運》楊俊瀚恩師陶武訓20年前未竟的獎牌夢 由愛徒達到了！

去年楊俊瀚在世大運奪金，走紅毯接受英雄式歡呼，陪伴在一旁的就是恩師陶武訓（左）。（資料照，記者簡榮豐攝）



〔體育中心／綜合報導〕我國短跑好手楊俊瀚昨晚在亞運男子200公尺以20秒23摘銀，台灣奪下自1954年後第1面亞運男子200公尺獎牌，而上一位闖入亞運賽場200公尺決賽的台灣選手，正是楊俊瀚現在的教練陶武訓。楊俊瀚青出於藍，完成了恩師20年前在曼谷未竟的奪牌夢。

楊俊瀚昨晚締造歷年亞洲男子200公尺第十快的成績，攀入亞洲之巔，就算放到2016里約奧運，也可以進入決賽。近年楊俊瀚屢屢突破台灣短跑紀錄，不只一次感謝教練陶武訓的指導，昨天能夠再創佳績，賽後他透露，也是受了教練一句話鼓勵。

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楊俊瀚說自己賽前非常緊張、忐忑，因為連最基本的休息都沒做好，自認沒有達到100%的狀態來面對接下來的比賽，但是陶武訓告訴他：「你自我的感覺不好，不代表你今天的狀況不好。」

結果，楊俊瀚果真跑出破全國、個人最佳的成績，賽後他說：「所以在某些方面，教練是比我更瞭解我自己的人。」

楊俊瀚奪銀，面露瀟灑笑容。（法新社）

楊俊瀚口中的「教練」陶武訓，目前是國體大與台灣隊田徑指導教練，在選手時代就是優秀的短跑好手，曾連續兩屆亞運（1994年廣島、1998年曼谷）在男子200公尺都闖入決賽，廣島亞運奪下第四、曼谷亞運則是拿下第六名，其中1994年廣島亞運以20秒93打破全國紀錄，這項紀錄7年後被張博智以20秒81超越、又高懸14年後，再被初生之犢楊俊瀚刷新。

師徒2人相隔20年，在同項目闖入決賽，楊俊瀚最終完成恩師當年奪牌的願望，如今也傳為佳話。