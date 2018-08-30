MLB》本季第2人！ 耶利奇6支6締造完全打擊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人外野手耶利奇（Christian Yelich）今天達成生涯里程碑，7局上敲出難度最高的三壘安打，單場狠敲6支6，締造生涯首次完全打擊，為大聯盟本季第2位達陣。

耶利奇昨天生涯首次單場雙響，但球隊遭逆轉以7：9輸球，今天續訪紅人主場，耶利奇不客氣狠打哈維（Matt Harvey），5局上第一球就出棒，擊出右外野超前兩分砲，單季26轟出爐，繼續推進生涯最佳紀錄，單場對哈維3支3。

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6局上紅人換投，耶利奇續敲二壘安打，7局上耶利奇一棒締造歷史，敲出左外野三壘追平安打，演出生涯首次完全打擊，為釀酒人隊史第8人，繼2011年George Kottaras後首位達陣，耶利奇也成為繼紅襪貝茲（Mookie Betts）後，大聯盟本季第2位演出完全打擊的球員。

耶利奇今年被交易到釀酒人後，衝出職業生涯巔峰表現，生涯首度入選明星賽，前5年單季最多21轟的他，昨天生涯首度單場雙響，今天再度開轟，將個人紀錄推進至26轟，近6戰狂掃6發全壘打，打擊三圍續寫生涯最佳.308/.370/.541。

釀酒人8局下發生暴投，被紅人追平比數，9局上耶利奇擊出單場第6支安打，但釀酒人沒有得分，9局下紅人錯失一二壘有人機會，雙方11：11平手，進入延長賽。釀酒人10局上開轟，單局進帳2分，以13：12贏球，釀酒人單場合掃22安。

耶利奇今天締造完全打擊，還演出一次外野傳本壘助殺，為1963年費城人Johnny Callison後首位單場有完全打擊、助殺紀錄的球員，單場6支6締造完全打擊，為聯盟史上第3人，前2位為1920年Bobby Veach，以及2009年金斯勒（Ian Kinsler）。



耶利奇單場6支6，締造完全打擊。（法新社）